XPMarket (XPM) reaalajas hind on $ 0.02447. Viimase 24 tunni jooksul XPM kaubeldud madalaim $ 0.02385 ja kõrgeim $ 0.02494 näitab aktiivset turu volatiivsust. XPMkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.13006601290820077 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.020401069283060496.
Lüliajalise tootluse osas on XPM muutunud -0.49% viimase tunni jooksul, -1.52% 24 tunni vältel -6.18% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
XPMarket (XPM) – turuteave
XPMarket praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00$ 55.31K 24 tunnise kauplemismahuga. XPM ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 500000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 12.24M.
XPMarket (XPM) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse XPMarket tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.0003777
-1.52%
30 päeva
$ -0.00902
-26.94%
60 päeva
$ +0.0003
+1.24%
90 päeva
$ -0.00938
-27.72%
XPMarket Hinnamuutus täna
Täna registreeris XPM muutuse $ -0.0003777 (-1.52%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
XPMarket 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00902 (-26.94%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
XPMarket 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus XPM $ +0.0003 (+1.24%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
XPMarket 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00938 (-27.72%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada XPMarket (XPM) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
XPMarket is a platform on the XRP Ledger designed for DeFi activities. It allows users to swap digital assets seamlessly with no trading fees, participate in earning programs through yield farming, and receive unique airdrops. Users can also launch their own digital tokens on this platform, tapping into a vibrant community of blockchain enthusiasts. The platform leverages the XRP Ledger's capabilities to provide a user-friendly environment.
XPMarket on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie XPMarket investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida XPM panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse XPMarket kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie XPMarket ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
XPMarket hinna ennustus (USD)
Kui palju on XPMarket (XPM) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie XPMarket (XPM) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida XPMarket nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
XPMarket (XPM) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet XPM tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
XPMarket (XPM) ostujuhend
Kas otsite, kuidas XPMarket osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust XPMarket osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.