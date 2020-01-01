XPMarket (XPM) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi XPMarket (XPM) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

XPMarket (XPM) teave XPMarket is a platform on the XRP Ledger designed for DeFi activities. It allows users to swap digital assets seamlessly with no trading fees, participate in earning programs through yield farming, and receive unique airdrops. Users can also launch their own digital tokens on this platform, tapping into a vibrant community of blockchain enthusiasts. The platform leverages the XRP Ledger's capabilities to provide a user-friendly environment. Ametlik veebisait: https://xpmarket.com Valge raamat: https://docs.xpmarket.com Plokiahela Explorer: https://xrpscan.com/account/rXPMxBeefHGxx2K7g5qmmWq3gFsgawkoa Ostke XPM kohe!

XPMarket (XPM) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage XPMarket (XPM) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 11.12M $ 11.12M $ 11.12M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.145 $ 0.145 $ 0.145 Kõigi aegade madalaim: $ 0.020401069283060496 $ 0.020401069283060496 $ 0.020401069283060496 Praegune hind: $ 0.02224 $ 0.02224 $ 0.02224 Lisateave XPMarket (XPM) hinna kohta

XPMarket (XPM) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud XPMarket (XPM) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate XPM tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: XPM tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate XPM tokeni tokenoomikat, avastage XPM tokeni reaalajas hinda!

XPMarket (XPM) hinna ajalugu XPM hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage XPM hinna ajalugu kohe!

XPM – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu XPM võiks suunduda? Meie XPM hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake XPM tokeni hinna ennustust kohe!

