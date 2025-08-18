Rohkem infot XOXO

XO Protocol logo

XO Protocol hind(XOXO)

1 XOXO/USD reaalajas hind:

-0.23%1D
USD
XO Protocol (XOXO) reaalajas hinnagraafik
Lehekülg viimati uuendatud: 2025-08-18 05:39:05 (UTC+8)

XO Protocol (XOXO) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
24 h madal
$ 0.001292
$ 0.001292$ 0.001292
24 h kõrge

0.00%

-0.22%

-4.06%

-4.06%

XO Protocol (XOXO) reaalajas hind on $ 0.001277. Viimase 24 tunni jooksul XOXO kaubeldud madalaim $ 0.001265 ja kõrgeim $ 0.001292 näitab aktiivset turu volatiivsust. XOXOkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.025307302452598147 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.001136220153449431.

Lüliajalise tootluse osas on XOXO muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, -0.22% 24 tunni vältel -4.06% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

XO Protocol (XOXO) – turuteave

No.3790

BASE

XO Protocol praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 $ 112.94K 24 tunnise kauplemismahuga. XOXO ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 2000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

XO Protocol (XOXO) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse XO Protocol tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00000294-0.22%
30 päeva$ -0.000207-13.95%
60 päeva$ -0.000563-30.60%
90 päeva$ -0.001219-48.84%
XO Protocol Hinnamuutus täna

Täna registreeris XOXO muutuse $ -0.00000294 (-0.22%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

XO Protocol 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.000207 (-13.95%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

XO Protocol 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus XOXO $ -0.000563 (-30.60%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

XO Protocol 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.001219 (-48.84%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada XO Protocol (XOXO) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe XO Protocol hinnaajaloo lehte.

Mis on XO Protocol (XOXO)

XO is a next-generation social discovery platform powered by AI and blockchain. Designed for Gen Z, XO combines Proof of Personhood (PoP), decentralized identity (DID), and AI Agent companionship to create a secure and emotionally engaging social experience.

XO Protocol on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie XO Protocol investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida XOXO panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse XO Protocol kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie XO Protocol ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

XO Protocol hinna ennustus (USD)

Kui palju on XO Protocol (XOXO) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie XO Protocol (XOXO) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida XO Protocol nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake XO Protocol hinna ennustust kohe!

XO Protocol (XOXO) tokenoomika

XO Protocol (XOXO) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet XOXO tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

XO Protocol (XOXO) ostujuhend

Kas otsite, kuidas XO Protocol osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust XO Protocol osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

XOXO kohalike valuutade suhtes

1 XO Protocol(XOXO)/VND
33.604255
1 XO Protocol(XOXO)/AUD
A$0.00195381
1 XO Protocol(XOXO)/GBP
0.00093221
1 XO Protocol(XOXO)/EUR
0.00108545
1 XO Protocol(XOXO)/USD
$0.001277
1 XO Protocol(XOXO)/MYR
RM0.00537617
1 XO Protocol(XOXO)/TRY
0.05220376
1 XO Protocol(XOXO)/JPY
¥0.187719
1 XO Protocol(XOXO)/ARS
ARS$1.65413641
1 XO Protocol(XOXO)/RUB
0.10170028
1 XO Protocol(XOXO)/INR
0.11175027
1 XO Protocol(XOXO)/IDR
Rp20.59677131
1 XO Protocol(XOXO)/KRW
1.77359976
1 XO Protocol(XOXO)/PHP
0.07250806
1 XO Protocol(XOXO)/EGP
￡E.0.06158971
1 XO Protocol(XOXO)/BRL
R$0.0068958
1 XO Protocol(XOXO)/CAD
C$0.00176226
1 XO Protocol(XOXO)/BDT
0.15491287
1 XO Protocol(XOXO)/NGN
1.95558503
1 XO Protocol(XOXO)/UAH
0.05262517
1 XO Protocol(XOXO)/VES
Bs0.172395
1 XO Protocol(XOXO)/CLP
$1.228474
1 XO Protocol(XOXO)/PKR
Rs0.36144208
1 XO Protocol(XOXO)/KZT
0.69063991
1 XO Protocol(XOXO)/THB
฿0.04132372
1 XO Protocol(XOXO)/TWD
NT$0.03834831
1 XO Protocol(XOXO)/AED
د.إ0.00468659
1 XO Protocol(XOXO)/CHF
Fr0.0010216
1 XO Protocol(XOXO)/HKD
HK$0.00998614
1 XO Protocol(XOXO)/AMD
֏0.4883248
1 XO Protocol(XOXO)/MAD
.د.م0.01148023
1 XO Protocol(XOXO)/MXN
$0.02389267
1 XO Protocol(XOXO)/PLN
0.00463551
1 XO Protocol(XOXO)/RON
лв0.00551664
1 XO Protocol(XOXO)/SEK
kr0.01218258
1 XO Protocol(XOXO)/BGN
лв0.00213259
1 XO Protocol(XOXO)/HUF
Ft0.43097473
1 XO Protocol(XOXO)/CZK
0.0266893
1 XO Protocol(XOXO)/KWD
د.ك0.000388208
1 XO Protocol(XOXO)/ILS
0.00430349
1 XO Protocol(XOXO)/NOK
kr0.01297432
1 XO Protocol(XOXO)/NZD
$0.00214536

XO Protocol ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest XO Protocol võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse XO Protocol ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse XO Protocol kohta

Kui palju on XO Protocol (XOXO) tänapäeval väärt?
Reaalajas XOXO hind USD on 0.001277 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune XOXO/USD hind?
Praegune hind XOXO/USD on $ 0.001277. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on XO Protocol turukapitalisatsioon?
XOXO turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on XOXO ringlev varu?
XOXO ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim XOXO (ATH) hind?
XOXO saavutab ATH hinna summas 0.025307302452598147 USD.
Mis oli kõigi aegade XOXO madalaim (ATL) hind?
XOXO nägi ATL hinda summas 0.001136220153449431 USD.
Milline on XOXO kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine XOXO kauplemismaht on $ 112.94K USD.
Kas XOXO sel aastal kõrgemale ka suundub?
XOXO võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake XOXO hinna ennustust.
Lehekülg viimati uuendatud: 2025-08-18 05:39:05 (UTC+8)

XO Protocol (XOXO) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

