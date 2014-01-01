XO Protocol (XOXO) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi XO Protocol (XOXO) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

XO Protocol (XOXO) teave XO is a next-generation social discovery platform powered by AI and blockchain. Designed for Gen Z, XO combines Proof of Personhood (PoP), decentralized identity (DID), and AI Agent companionship to create a secure and emotionally engaging social experience. Ametlik veebisait: https://xoapp.co Valge raamat: https://docs.xoapp.co/xo-whitepaper Plokiahela Explorer: https://basescan.org/token/0xc799ada44171b741abf41ee54fb1b47fda5960be Ostke XOXO kohe!

XO Protocol (XOXO) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage XO Protocol (XOXO) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 2.00B $ 2.00B $ 2.00B Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 2.56M $ 2.56M $ 2.56M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.05239 $ 0.05239 $ 0.05239 Kõigi aegade madalaim: $ 0.001136220153449431 $ 0.001136220153449431 $ 0.001136220153449431 Praegune hind: $ 0.001282 $ 0.001282 $ 0.001282 Lisateave XO Protocol (XOXO) hinna kohta

XO Protocol (XOXO) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud XO Protocol (XOXO) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate XOXO tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: XOXO tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate XOXO tokeni tokenoomikat, avastage XOXO tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust XOXO Kas olete huvitatud XO Protocol (XOXO) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid XOXO ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas XOXO MEXC-ist osta!

XO Protocol (XOXO) hinna ajalugu XOXO hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage XOXO hinna ajalugu kohe!

XOXO – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu XOXO võiks suunduda? Meie XOXO hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake XOXO tokeni hinna ennustust kohe!

