Wisdomise AI (WSDM) reaalajas hind on $ 0.001355. Viimase 24 tunni jooksul WSDM kaubeldud madalaim $ 0.00135 ja kõrgeim $ 0.001383 näitab aktiivset turu volatiivsust. WSDMkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.1191700212931804 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00127878423524931.
Lüliajalise tootluse osas on WSDM muutunud +0.07% viimase tunni jooksul, -1.38% 24 tunni vältel -7.20% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Wisdomise AI (WSDM) – turuteave
$ 703.56K
$ 74.37K
$ 1.36M
519.23M
1,000,000,000
Wisdomise AI praegune turukapitalisatsioon on $ 703.56K$ 74.37K 24 tunnise kauplemismahuga. WSDM ringlev varu on 519.23M, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
Wisdomise AI (WSDM) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Wisdomise AI tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.00001896
-1.38%
30 päeva
$ -0.000226
-14.30%
60 päeva
$ -0.000907
-40.10%
90 päeva
$ -0.002395
-63.87%
Wisdomise AI Hinnamuutus täna
Täna registreeris WSDM muutuse $ -0.00001896 (-1.38%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Wisdomise AI 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.000226 (-14.30%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Wisdomise AI 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus WSDM $ -0.000907 (-40.10%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Wisdomise AI 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.002395 (-63.87%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Wisdomise AI (WSDM) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Wisdomise is an all-in-one, AI-powered platform offering users curated intelligence and exposure to investment opportunities in digital assets and later other financial markets.
Wisdomise AI on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Wisdomise AI investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida WSDM panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Wisdomise AI kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Wisdomise AI ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Wisdomise AI hinna ennustus (USD)
Kui palju on Wisdomise AI (WSDM) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Wisdomise AI (WSDM) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Wisdomise AI nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Wisdomise AI (WSDM) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet WSDM tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.