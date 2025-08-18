Rohkem infot WSDM

Wisdomise AI logo

Wisdomise AI hind(WSDM)

1 WSDM/USD reaalajas hind:

$0.001355
$0.001355$0.001355
-1.38%1D
USD
Wisdomise AI (WSDM) reaalajas hinnagraafik
Wisdomise AI (WSDM) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00135
$ 0.00135$ 0.00135
24 h madal
$ 0.001383
$ 0.001383$ 0.001383
24 h kõrge

$ 0.00135
$ 0.00135$ 0.00135

$ 0.001383
$ 0.001383$ 0.001383

$ 0.1191700212931804
$ 0.1191700212931804$ 0.1191700212931804

$ 0.00127878423524931
$ 0.00127878423524931$ 0.00127878423524931

+0.07%

-1.38%

-7.20%

-7.20%

Wisdomise AI (WSDM) reaalajas hind on $ 0.001355. Viimase 24 tunni jooksul WSDM kaubeldud madalaim $ 0.00135 ja kõrgeim $ 0.001383 näitab aktiivset turu volatiivsust. WSDMkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.1191700212931804 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00127878423524931.

Lüliajalise tootluse osas on WSDM muutunud +0.07% viimase tunni jooksul, -1.38% 24 tunni vältel -7.20% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Wisdomise AI (WSDM) – turuteave

No.2247

$ 703.56K
$ 703.56K$ 703.56K

$ 74.37K
$ 74.37K$ 74.37K

$ 1.36M
$ 1.36M$ 1.36M

519.23M
519.23M 519.23M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

Wisdomise AI praegune turukapitalisatsioon on $ 703.56K $ 74.37K 24 tunnise kauplemismahuga. WSDM ringlev varu on 519.23M, mille koguvaru on 1000000000.

Wisdomise AI (WSDM) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Wisdomise AI tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00001896-1.38%
30 päeva$ -0.000226-14.30%
60 päeva$ -0.000907-40.10%
90 päeva$ -0.002395-63.87%
Wisdomise AI Hinnamuutus täna

Täna registreeris WSDM muutuse $ -0.00001896 (-1.38%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Wisdomise AI 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.000226 (-14.30%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Wisdomise AI 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus WSDM $ -0.000907 (-40.10%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Wisdomise AI 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.002395 (-63.87%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Wisdomise AI (WSDM) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Wisdomise AI hinnaajaloo lehte.

Mis on Wisdomise AI (WSDM)

Wisdomise is an all-in-one, AI-powered platform offering users curated intelligence and exposure to investment opportunities in digital assets and later other financial markets.

Wisdomise AI on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Wisdomise AI investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida WSDM panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Wisdomise AI kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Wisdomise AI ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Wisdomise AI hinna ennustus (USD)

Kui palju on Wisdomise AI (WSDM) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Wisdomise AI (WSDM) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Wisdomise AI nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Wisdomise AI hinna ennustust kohe!

Wisdomise AI (WSDM) tokenoomika

Wisdomise AI (WSDM) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet WSDM tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Wisdomise AI (WSDM) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Wisdomise AI osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Wisdomise AI osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Wisdomise AI kohta

Kui palju on Wisdomise AI (WSDM) tänapäeval väärt?
Reaalajas WSDM hind USD on 0.001355 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune WSDM/USD hind?
Praegune hind WSDM/USD on $ 0.001355. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Wisdomise AI turukapitalisatsioon?
WSDM turukapitalisatsioon on $ 703.56K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on WSDM ringlev varu?
WSDM ringlev varu on 519.23M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim WSDM (ATH) hind?
WSDM saavutab ATH hinna summas 0.1191700212931804 USD.
Mis oli kõigi aegade WSDM madalaim (ATL) hind?
WSDM nägi ATL hinda summas 0.00127878423524931 USD.
Milline on WSDM kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine WSDM kauplemismaht on $ 74.37K USD.
Kas WSDM sel aastal kõrgemale ka suundub?
WSDM võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake WSDM hinna ennustust.
