Wisdomise AI (WSDM) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Wisdomise AI (WSDM) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Wisdomise AI (WSDM) teave Wisdomise is an all-in-one, AI-powered platform offering users curated intelligence and exposure to investment opportunities in digital assets and later other financial markets. Ametlik veebisait: https://wisdomise.com/ Valge raamat: https://docsend.com/view/k79imdvkjbgum7f3 Plokiahela Explorer: https://polygonscan.com/token/0x5F2F8818002dc64753daeDF4A6CB2CcB757CD220 Ostke WSDM kohe!

Wisdomise AI (WSDM) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Wisdomise AI (WSDM) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 722.55K $ 722.55K $ 722.55K Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 520.19M $ 520.19M $ 520.19M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1.39M $ 1.39M $ 1.39M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.159 $ 0.159 $ 0.159 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00127878423524931 $ 0.00127878423524931 $ 0.00127878423524931 Praegune hind: $ 0.001389 $ 0.001389 $ 0.001389 Lisateave Wisdomise AI (WSDM) hinna kohta

Wisdomise AI (WSDM) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Wisdomise AI (WSDM) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate WSDM tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: WSDM tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate WSDM tokeni tokenoomikat, avastage WSDM tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust WSDM Kas olete huvitatud Wisdomise AI (WSDM) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid WSDM ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas WSDM MEXC-ist osta!

Wisdomise AI (WSDM) hinna ajalugu WSDM hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage WSDM hinna ajalugu kohe!

WSDM – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu WSDM võiks suunduda? Meie WSDM hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake WSDM tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!