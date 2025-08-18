Rohkem infot WQUIL

Quilibrium logo

Quilibrium hind(WQUIL)

1 WQUIL/USD reaalajas hind:

Quilibrium (WQUIL) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 05:37:00 (UTC+8)

Quilibrium (WQUIL) hinna teave (USD)

Quilibrium (WQUIL) reaalajas hind on $ 0.0406. Viimase 24 tunni jooksul WQUIL kaubeldud madalaim $ 0.0405 ja kõrgeim $ 0.0441 näitab aktiivset turu volatiivsust. WQUILkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.4549693987949951 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.003548831856989878.

Lüliajalise tootluse osas on WQUIL muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, -4.68% 24 tunni vältel +5.18% viimase 7 päeva jooksul.

Quilibrium (WQUIL) – turuteave

Quilibrium praegune turukapitalisatsioon on $ 36.63M $ 13.24K 24 tunnise kauplemismahuga. WQUIL ringlev varu on 902.29M, mille koguvaru on 902285400.373132.

Quilibrium (WQUIL) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Quilibrium tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.001998-4.68%
30 päeva$ -0.0085-17.32%
60 päeva$ +0.0055+15.66%
90 päeva$ +0.0055+15.66%
Quilibrium Hinnamuutus täna

Täna registreeris WQUIL muutuse $ -0.001998 (-4.68%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Quilibrium 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0085 (-17.32%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Quilibrium 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus WQUIL $ +0.0055 (+15.66%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Quilibrium 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.0055 (+15.66%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Quilibrium (WQUIL) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Quilibrium hinnaajaloo lehte.

Mis on Quilibrium (WQUIL)

Decentralized MPC Platform as a Service.

Quilibrium on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Quilibrium investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida WQUIL panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Quilibrium kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Quilibrium ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Quilibrium hinna ennustus (USD)

Kui palju on Quilibrium (WQUIL) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Quilibrium (WQUIL) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Quilibrium nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Quilibrium hinna ennustust kohe!

Quilibrium (WQUIL) tokenoomika

Quilibrium (WQUIL) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet WQUIL tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Quilibrium (WQUIL) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Quilibrium osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Quilibrium osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

WQUIL kohalike valuutade suhtes

Quilibrium ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Quilibrium võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Quilibrium ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Quilibrium kohta

Kui palju on Quilibrium (WQUIL) tänapäeval väärt?
Reaalajas WQUIL hind USD on 0.0406 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune WQUIL/USD hind?
Praegune hind WQUIL/USD on $ 0.0406. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Quilibrium turukapitalisatsioon?
WQUIL turukapitalisatsioon on $ 36.63M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on WQUIL ringlev varu?
WQUIL ringlev varu on 902.29M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim WQUIL (ATH) hind?
WQUIL saavutab ATH hinna summas 0.4549693987949951 USD.
Mis oli kõigi aegade WQUIL madalaim (ATL) hind?
WQUIL nägi ATL hinda summas 0.003548831856989878 USD.
Milline on WQUIL kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine WQUIL kauplemismaht on $ 13.24K USD.
Kas WQUIL sel aastal kõrgemale ka suundub?
WQUIL võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake WQUIL hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 05:37:00 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

