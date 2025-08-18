Rohkem infot WNT

WNT Hinnainfo

WNT Valge raamat

WNT Ametlik veebisait

WNT Tokenoomika

WNT Hinnaprognoos

WNT Ajalugu

WNT – ostujuhend

WNT-usaldusraha valuutakonverter

WNT Hetketurg

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Wicrypt logo

Wicrypt hind(WNT)

1 WNT/USD reaalajas hind:

$0.024256
$0.024256$0.024256
+0.63%1D
USD
Wicrypt (WNT) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 00:57:30 (UTC+8)

Wicrypt (WNT) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.023724
$ 0.023724$ 0.023724
24 h madal
$ 0.025156
$ 0.025156$ 0.025156
24 h kõrge

$ 0.023724
$ 0.023724$ 0.023724

$ 0.025156
$ 0.025156$ 0.025156

$ 0.610041044460829
$ 0.610041044460829$ 0.610041044460829

$ 0.00885626534093369
$ 0.00885626534093369$ 0.00885626534093369

+0.63%

+0.63%

-6.36%

-6.36%

Wicrypt (WNT) reaalajas hind on $ 0.024256. Viimase 24 tunni jooksul WNT kaubeldud madalaim $ 0.023724 ja kõrgeim $ 0.025156 näitab aktiivset turu volatiivsust. WNTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.610041044460829 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00885626534093369.

Lüliajalise tootluse osas on WNT muutunud +0.63% viimase tunni jooksul, +0.63% 24 tunni vältel -6.36% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Wicrypt (WNT) – turuteave

No.2298

$ 633.68K
$ 633.68K$ 633.68K

$ 10.83K
$ 10.83K$ 10.83K

$ 4.85M
$ 4.85M$ 4.85M

26.12M
26.12M 26.12M

200,000,000
200,000,000 200,000,000

200,000,000
200,000,000 200,000,000

13.06%

NONE

Wicrypt praegune turukapitalisatsioon on $ 633.68K $ 10.83K 24 tunnise kauplemismahuga. WNT ringlev varu on 26.12M, mille koguvaru on 200000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 4.85M.

Wicrypt (WNT) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Wicrypt tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.00015186+0.63%
30 päeva$ -0.001862-7.13%
60 päeva$ +0.011949+97.09%
90 päeva$ +0.009866+68.56%
Wicrypt Hinnamuutus täna

Täna registreeris WNT muutuse $ +0.00015186 (+0.63%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Wicrypt 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.001862 (-7.13%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Wicrypt 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus WNT $ +0.011949 (+97.09%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Wicrypt 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.009866 (+68.56%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Wicrypt (WNT) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Wicrypt hinnaajaloo lehte.

Mis on Wicrypt (WNT)

The Smart WiFi Network Powered By You. Easily create your own hotspot network at home, at your business, or on-the-go and get paid!

Wicrypt on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Wicrypt investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida WNT panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Wicrypt kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Wicrypt ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Wicrypt hinna ennustus (USD)

Kui palju on Wicrypt (WNT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Wicrypt (WNT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Wicrypt nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Wicrypt hinna ennustust kohe!

Wicrypt (WNT) tokenoomika

Wicrypt (WNT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet WNT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Wicrypt (WNT) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Wicrypt osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Wicrypt osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

WNT kohalike valuutade suhtes

1 Wicrypt(WNT)/VND
638.29664
1 Wicrypt(WNT)/AUD
A$0.03686912
1 Wicrypt(WNT)/GBP
0.01770688
1 Wicrypt(WNT)/EUR
0.0206176
1 Wicrypt(WNT)/USD
$0.024256
1 Wicrypt(WNT)/MYR
RM0.10211776
1 Wicrypt(WNT)/TRY
0.98940224
1 Wicrypt(WNT)/JPY
¥3.565632
1 Wicrypt(WNT)/ARS
ARS$31.46027456
1 Wicrypt(WNT)/RUB
1.93344576
1 Wicrypt(WNT)/INR
2.12264256
1 Wicrypt(WNT)/IDR
Rp391.22575168
1 Wicrypt(WNT)/KRW
33.68867328
1 Wicrypt(WNT)/PHP
1.3716768
1 Wicrypt(WNT)/EGP
￡E.1.17059456
1 Wicrypt(WNT)/BRL
R$0.1309824
1 Wicrypt(WNT)/CAD
C$0.03347328
1 Wicrypt(WNT)/BDT
2.94564864
1 Wicrypt(WNT)/NGN
37.20239744
1 Wicrypt(WNT)/UAH
0.99958976
1 Wicrypt(WNT)/VES
Bs3.27456
1 Wicrypt(WNT)/CLP
$23.382784
1 Wicrypt(WNT)/PKR
Rs6.87123968
1 Wicrypt(WNT)/KZT
13.13244096
1 Wicrypt(WNT)/THB
฿0.7834688
1 Wicrypt(WNT)/TWD
NT$0.72840768
1 Wicrypt(WNT)/AED
د.إ0.08901952
1 Wicrypt(WNT)/CHF
Fr0.0194048
1 Wicrypt(WNT)/HKD
HK$0.18968192
1 Wicrypt(WNT)/AMD
֏9.27209856
1 Wicrypt(WNT)/MAD
.د.م0.21806144
1 Wicrypt(WNT)/MXN
$0.45771072
1 Wicrypt(WNT)/PLN
0.08829184
1 Wicrypt(WNT)/RON
лв0.10478592
1 Wicrypt(WNT)/SEK
kr0.2316448
1 Wicrypt(WNT)/BGN
лв0.04050752
1 Wicrypt(WNT)/HUF
Ft8.1888256
1 Wicrypt(WNT)/CZK
0.5069504
1 Wicrypt(WNT)/KWD
د.ك0.00739808
1 Wicrypt(WNT)/ILS
0.08174272
1 Wicrypt(WNT)/NOK
kr0.24716864
1 Wicrypt(WNT)/NZD
$0.04075008

Wicrypt ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Wicrypt võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Wicrypt ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Wicrypt kohta

Kui palju on Wicrypt (WNT) tänapäeval väärt?
Reaalajas WNT hind USD on 0.024256 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune WNT/USD hind?
Praegune hind WNT/USD on $ 0.024256. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Wicrypt turukapitalisatsioon?
WNT turukapitalisatsioon on $ 633.68K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on WNT ringlev varu?
WNT ringlev varu on 26.12M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim WNT (ATH) hind?
WNT saavutab ATH hinna summas 0.610041044460829 USD.
Mis oli kõigi aegade WNT madalaim (ATL) hind?
WNT nägi ATL hinda summas 0.00885626534093369 USD.
Milline on WNT kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine WNT kauplemismaht on $ 10.83K USD.
Kas WNT sel aastal kõrgemale ka suundub?
WNT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake WNT hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 00:57:30 (UTC+8)

Wicrypt (WNT) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

WNT/USD kalkulaator

Summa

WNT
WNT
USD
USD

1 WNT = 0.024256 USD

Kauplemine: WNT

WNTUSDT
$0.024256
$0.024256$0.024256
+0.62%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu