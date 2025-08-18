Wicrypt (WNT) reaalajas hind on $ 0.024256. Viimase 24 tunni jooksul WNT kaubeldud madalaim $ 0.023724 ja kõrgeim $ 0.025156 näitab aktiivset turu volatiivsust. WNTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.610041044460829 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00885626534093369.
Lüliajalise tootluse osas on WNT muutunud +0.63% viimase tunni jooksul, +0.63% 24 tunni vältel -6.36% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Wicrypt (WNT) – turuteave
Wicrypt praegune turukapitalisatsioon on $ 633.68K$ 10.83K 24 tunnise kauplemismahuga. WNT ringlev varu on 26.12M, mille koguvaru on 200000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 4.85M.
Wicrypt (WNT) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Wicrypt tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.00015186
+0.63%
30 päeva
$ -0.001862
-7.13%
60 päeva
$ +0.011949
+97.09%
90 päeva
$ +0.009866
+68.56%
Wicrypt Hinnamuutus täna
Täna registreeris WNT muutuse $ +0.00015186 (+0.63%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Wicrypt 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.001862 (-7.13%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Wicrypt 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus WNT $ +0.011949 (+97.09%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Wicrypt 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.009866 (+68.56%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
The Smart WiFi Network Powered By You. Easily create your own hotspot network at home, at your business, or on-the-go and get paid!
Wicrypt on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Wicrypt investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida WNT panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Wicrypt kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Wicrypt ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Wicrypt hinna ennustus (USD)
Kui palju on Wicrypt (WNT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Wicrypt (WNT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Wicrypt nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Wicrypt (WNT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet WNT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Wicrypt (WNT) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Wicrypt osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Wicrypt osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
