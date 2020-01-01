Wicrypt (WNT) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Wicrypt (WNT) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Wicrypt (WNT) teave The Smart WiFi Network Powered By You. Easily create your own hotspot network at home, at your business, or on-the-go and get paid! Ametlik veebisait: https://wicrypt.com/ Valge raamat: https://whitepaper.wicrypt.com/ Plokiahela Explorer: https://polygonscan.com/token/0x82a0e6c02b91ec9f6ff943c0a933c03dbaa19689

Wicrypt (WNT) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Wicrypt (WNT) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 577.25K $ 577.25K $ 577.25K Koguvaru: $ 200.00M $ 200.00M $ 200.00M Ringlev varu: $ 26.12M $ 26.12M $ 26.12M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 4.42M $ 4.42M $ 4.42M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.6 $ 0.6 $ 0.6 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00885626534093369 $ 0.00885626534093369 $ 0.00885626534093369 Praegune hind: $ 0.022096 $ 0.022096 $ 0.022096 Lisateave Wicrypt (WNT) hinna kohta

Wicrypt (WNT) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Wicrypt (WNT) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate WNT tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: WNT tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate WNT tokeni tokenoomikat, avastage WNT tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust WNT Kas olete huvitatud Wicrypt (WNT) lisamisest oma portfooliosse?

Wicrypt (WNT) hinna ajalugu WNT hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage WNT hinna ajalugu kohe!

WNT – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu WNT võiks suunduda? Meie WNT hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake WNT tokeni hinna ennustust kohe!

