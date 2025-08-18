WING (WING) reaalajas hind on $ 0.1659. Viimase 24 tunni jooksul WING kaubeldud madalaim $ 0.163 ja kõrgeim $ 0.1693 näitab aktiivset turu volatiivsust. WINGkõigi aegade kõrgeim hind on $ 140.806207937 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.0706085391929573.
Lüliajalise tootluse osas on WING muutunud -0.19% viimase tunni jooksul, -0.18% 24 tunni vältel +7.58% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
WING (WING) – turuteave
No.2170
$ 857.05K
$ 857.05K$ 857.05K
$ 56.44K
$ 56.44K$ 56.44K
$ 1.66M
$ 1.66M$ 1.66M
5.17M
5.17M 5.17M
10,000,000
10,000,000 10,000,000
7,638,124.86998927
7,638,124.86998927 7,638,124.86998927
51.66%
2020-09-15 00:00:00
ONT
WING praegune turukapitalisatsioon on $ 857.05K$ 56.44K 24 tunnise kauplemismahuga. WING ringlev varu on 5.17M, mille koguvaru on 7638124.86998927. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.66M.
WING (WING) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse WING tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.000299
-0.18%
30 päeva
$ -0.0057
-3.33%
60 päeva
$ -0.0123
-6.91%
90 päeva
$ -0.0869
-34.38%
WING Hinnamuutus täna
Täna registreeris WING muutuse $ -0.000299 (-0.18%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
WING 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0057 (-3.33%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
WING 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus WING $ -0.0123 (-6.91%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
WING 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0869 (-34.38%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada WING (WING) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Wing also plans to introduce new collateral types across two stages: cross-chain asset collateralization and collateralizing assets such as NFTs and real-world assets. The project has initiated the Wing DAO to govern the platform. WING token holders can vote for new product development, changes in platform parameters, allocation of community funds. WING token will be used for interest discounts and purchasing insurance contracts.
WING on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie WING investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida WING panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse WING kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie WING ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
WING hinna ennustus (USD)
Kui palju on WING (WING) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie WING (WING) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida WING nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
WING (WING) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet WING tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
WING (WING) ostujuhend
Kas otsite, kuidas WING osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust WING osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.