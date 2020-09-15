WING (WING) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi WING (WING) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

WING (WING) teave Wing also plans to introduce new collateral types across two stages: cross-chain asset collateralization and collateralizing assets such as NFTs and real-world assets. The project has initiated the Wing DAO to govern the platform. WING token holders can vote for new product development, changes in platform parameters, allocation of community funds. WING token will be used for interest discounts and purchasing insurance contracts. Ametlik veebisait: https://wing.finance/ Valge raamat: https://docs.wing.finance/ Plokiahela Explorer: https://explorer.ont.io/ Ostke WING kohe!

WING (WING) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage WING (WING) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 767.41K $ 767.41K $ 767.41K Koguvaru: $ 7.64M $ 7.64M $ 7.64M Ringlev varu: $ 5.17M $ 5.17M $ 5.17M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1.48M $ 1.48M $ 1.48M Kõigi aegade kõrgeim: $ 172.2715 $ 172.2715 $ 172.2715 Kõigi aegade madalaim: $ 0.0706085391929573 $ 0.0706085391929573 $ 0.0706085391929573 Praegune hind: $ 0.1484 $ 0.1484 $ 0.1484 Lisateave WING (WING) hinna kohta

WING (WING) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud WING (WING) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate WING tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: WING tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate WING tokeni tokenoomikat, avastage WING tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust WING Kas olete huvitatud WING (WING) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid WING ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas WING MEXC-ist osta!

WING (WING) hinna ajalugu WING hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage WING hinna ajalugu kohe!

WING – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu WING võiks suunduda? Meie WING hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake WING tokeni hinna ennustust kohe!

