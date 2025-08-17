Mis on Alaya AI (AGT)

Alaya AI is a next-gen decentralized artificial intelligence platform that empowers users to own, monetize, and control their data. Built with scalability and user privacy in mind, Alaya aims to transform how data fuels AI across Web3.

Alaya AI on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Alaya AI investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.



Lisaks saate teha järgmist.

- Kontrollida AGT panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.

- Lugeda ülevaateid ja analüüse Alaya AI kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Alaya AI ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Alaya AI hinna ennustus (USD)

Kui palju on Alaya AI (AGT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Alaya AI (AGT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Alaya AI nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Alaya AI hinna ennustust kohe!

Alaya AI (AGT) tokenoomika

Alaya AI (AGT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet AGT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Alaya AI (AGT) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Alaya AI osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Alaya AI osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

AGT kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Alaya AI ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Alaya AI võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Alaya AI kohta Kui palju on Alaya AI (AGT) tänapäeval väärt? Reaalajas AGT hind USD on 0.005671 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune AGT/USD hind? $ 0.005671 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind AGT/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Alaya AI turukapitalisatsioon? AGT turukapitalisatsioon on $ 9.26M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on AGT ringlev varu? AGT ringlev varu on 1.63B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim AGT (ATH) hind? AGT saavutab ATH hinna summas 0.037527642405048224 USD . Mis oli kõigi aegade AGT madalaim (ATL) hind? AGT nägi ATL hinda summas 0.004422784568202473 USD . Milline on AGT kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine AGT kauplemismaht on $ 175.21K USD . Kas AGT sel aastal kõrgemale ka suundub? AGT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake AGT hinna ennustust

Alaya AI (AGT) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8) Tüüp Teave 08-16 16:39:00 Valdkonna uudised This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume 08-16 14:30:00 Valdkonna uudised Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem 08-16 04:04:00 Valuutapoliitika Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business 08-15 19:17:00 Valdkonna uudised Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs 08-15 15:35:00 Valdkonna uudised Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance 08-15 11:48:00 Valdkonna uudised Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s? OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu 2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.