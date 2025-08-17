Alaya AI (AGT) reaalajas hind on $ 0.005671. Viimase 24 tunni jooksul AGT kaubeldud madalaim $ 0.004916 ja kõrgeim $ 0.006085 näitab aktiivset turu volatiivsust. AGTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.037527642405048224 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.004422784568202473.
Lüliajalise tootluse osas on AGT muutunud +1.72% viimase tunni jooksul, +14.60% 24 tunni vältel -11.99% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Alaya AI (AGT) – turuteave
Alaya AI praegune turukapitalisatsioon on $ 9.26M$ 175.21K 24 tunnise kauplemismahuga. AGT ringlev varu on 1.63B, mille koguvaru on 5000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 28.36M.
Alaya AI (AGT) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Alaya AI tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.00072185
+14.60%
30 päeva
$ -0.000358
-5.94%
60 päeva
$ -0.006702
-54.17%
90 päeva
$ -0.02574
-81.95%
Alaya AI Hinnamuutus täna
Täna registreeris AGT muutuse $ +0.00072185 (+14.60%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Alaya AI 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.000358 (-5.94%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Alaya AI 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus AGT $ -0.006702 (-54.17%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Alaya AI 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.02574 (-81.95%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Alaya AI (AGT) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Alaya AI is a next-gen decentralized artificial intelligence platform that empowers users to own, monetize, and control their data. Built with scalability and user privacy in mind, Alaya aims to transform how data fuels AI across Web3.
