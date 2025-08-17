Rohkem infot AGT

1 AGT/USD reaalajas hind:

$0.005666
+14.60%1D
USD
Alaya AI (AGT) reaalajas hinnagraafik
Lehekülg viimati uuendatud: 2025-08-17 23:49:32 (UTC+8)

Alaya AI (AGT) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.004916
24 h madal
$ 0.006085
24 h kõrge

$ 0.004916
$ 0.006085
$ 0.037527642405048224
$ 0.004422784568202473
+1.72%

+14.60%

-11.99%

-11.99%

Alaya AI (AGT) reaalajas hind on $ 0.005671. Viimase 24 tunni jooksul AGT kaubeldud madalaim $ 0.004916 ja kõrgeim $ 0.006085 näitab aktiivset turu volatiivsust. AGTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.037527642405048224 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.004422784568202473.

Lüliajalise tootluse osas on AGT muutunud +1.72% viimase tunni jooksul, +14.60% 24 tunni vältel -11.99% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Alaya AI (AGT) – turuteave

No.1232

$ 9.26M
$ 175.21K
$ 28.36M
1.63B
5,000,000,000
5,000,000,000
32.66%

BSC

Alaya AI praegune turukapitalisatsioon on $ 9.26M $ 175.21K 24 tunnise kauplemismahuga. AGT ringlev varu on 1.63B, mille koguvaru on 5000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 28.36M.

Alaya AI (AGT) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Alaya AI tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.00072185+14.60%
30 päeva$ -0.000358-5.94%
60 päeva$ -0.006702-54.17%
90 päeva$ -0.02574-81.95%
Alaya AI Hinnamuutus täna

Täna registreeris AGT muutuse $ +0.00072185 (+14.60%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Alaya AI 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.000358 (-5.94%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Alaya AI 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus AGT $ -0.006702 (-54.17%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Alaya AI 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.02574 (-81.95%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Alaya AI (AGT) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Alaya AI hinnaajaloo lehte.

Mis on Alaya AI (AGT)

Alaya AI is a next-gen decentralized artificial intelligence platform that empowers users to own, monetize, and control their data. Built with scalability and user privacy in mind, Alaya aims to transform how data fuels AI across Web3.

Alaya AI on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida AGT panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Alaya AI kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Alaya AI ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Alaya AI hinna ennustus (USD)

Kui palju on Alaya AI (AGT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Alaya AI (AGT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Alaya AI nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Alaya AI hinna ennustust kohe!

Alaya AI (AGT) tokenoomika

Alaya AI (AGT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet AGT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Alaya AI (AGT) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Alaya AI osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Alaya AI osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

AGT kohalike valuutade suhtes

1 Alaya AI(AGT)/VND
149.232365
1 Alaya AI(AGT)/AUD
A$0.00861992
1 Alaya AI(AGT)/GBP
0.00413983
1 Alaya AI(AGT)/EUR
0.00482035
1 Alaya AI(AGT)/USD
$0.005671
1 Alaya AI(AGT)/MYR
RM0.02387491
1 Alaya AI(AGT)/TRY
0.23132009
1 Alaya AI(AGT)/JPY
¥0.833637
1 Alaya AI(AGT)/ARS
ARS$7.35534371
1 Alaya AI(AGT)/RUB
0.45203541
1 Alaya AI(AGT)/INR
0.49626921
1 Alaya AI(AGT)/IDR
Rp91.46772913
1 Alaya AI(AGT)/KRW
7.87633848
1 Alaya AI(AGT)/PHP
0.32069505
1 Alaya AI(AGT)/EGP
￡E.0.27368246
1 Alaya AI(AGT)/BRL
R$0.0306234
1 Alaya AI(AGT)/CAD
C$0.00782598
1 Alaya AI(AGT)/BDT
0.68868624
1 Alaya AI(AGT)/NGN
8.69783954
1 Alaya AI(AGT)/UAH
0.23370191
1 Alaya AI(AGT)/VES
Bs0.765585
1 Alaya AI(AGT)/CLP
$5.466844
1 Alaya AI(AGT)/PKR
Rs1.60648088
1 Alaya AI(AGT)/KZT
3.07033611
1 Alaya AI(AGT)/THB
฿0.1831733
1 Alaya AI(AGT)/TWD
NT$0.17030013
1 Alaya AI(AGT)/AED
د.إ0.02081257
1 Alaya AI(AGT)/CHF
Fr0.0045368
1 Alaya AI(AGT)/HKD
HK$0.04434722
1 Alaya AI(AGT)/AMD
֏2.16779646
1 Alaya AI(AGT)/MAD
.د.م0.05098229
1 Alaya AI(AGT)/MXN
$0.10701177
1 Alaya AI(AGT)/PLN
0.02064244
1 Alaya AI(AGT)/RON
лв0.02449872
1 Alaya AI(AGT)/SEK
kr0.05415805
1 Alaya AI(AGT)/BGN
лв0.00947057
1 Alaya AI(AGT)/HUF
Ft1.9145296
1 Alaya AI(AGT)/CZK
0.1185239
1 Alaya AI(AGT)/KWD
د.ك0.001729655
1 Alaya AI(AGT)/ILS
0.01911127
1 Alaya AI(AGT)/NOK
kr0.05778749
1 Alaya AI(AGT)/NZD
$0.00952728

Alaya AI ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Alaya AI võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Alaya AI ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Alaya AI kohta

Kui palju on Alaya AI (AGT) tänapäeval väärt?
Reaalajas AGT hind USD on 0.005671 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune AGT/USD hind?
Praegune hind AGT/USD on $ 0.005671. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Alaya AI turukapitalisatsioon?
AGT turukapitalisatsioon on $ 9.26M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on AGT ringlev varu?
AGT ringlev varu on 1.63B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim AGT (ATH) hind?
AGT saavutab ATH hinna summas 0.037527642405048224 USD.
Mis oli kõigi aegade AGT madalaim (ATL) hind?
AGT nägi ATL hinda summas 0.004422784568202473 USD.
Milline on AGT kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine AGT kauplemismaht on $ 175.21K USD.
Kas AGT sel aastal kõrgemale ka suundub?
AGT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake AGT hinna ennustust.
Lehekülg viimati uuendatud: 2025-08-17 23:49:32 (UTC+8)

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

