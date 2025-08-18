Mis on WAX (WAXP)

WAX (WAXP) is a purpose-built blockchain, released in 2017, that is designed to make e-commerce transactions faster, simpler and safer for every party involved. The WAX blockchain uses delegated proof-of-stake (DPoS) as its consensus mechanism. It is fully compatible with EOS.

Milline on praegune WAXP/USD hind? $ 0.02096 . Milline on WAX turukapitalisatsioon? WAXP turukapitalisatsioon on $ 93.01M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on WAXP ringlev varu? WAXP ringlev varu on 4.44B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim WAXP (ATH) hind? WAXP saavutab ATH hinna summas 5.012209892272949 USD . Mis oli kõigi aegade WAXP madalaim (ATL) hind? WAXP nägi ATL hinda summas 0.0159612466175 USD . Milline on WAXP kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine WAXP kauplemismaht on $ 116.13K USD .

