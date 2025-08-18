Rohkem infot WAXP

WAX logo

WAX hind(WAXP)

1 WAXP/USD reaalajas hind:

$0.02097
$0.02097
-1.87%1D
USD
WAX (WAXP) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 05:35:53 (UTC+8)

WAX (WAXP) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.0209
$ 0.0209
24 h madal
$ 0.02146
$ 0.02146
24 h kõrge

$ 0.0209
$ 0.0209

$ 0.02146
$ 0.02146

$ 5.012209892272949
$ 5.012209892272949

$ 0.0159612466175
$ 0.0159612466175

-0.29%

-1.87%

-2.47%

-2.47%

WAX (WAXP) reaalajas hind on $ 0.02096. Viimase 24 tunni jooksul WAXP kaubeldud madalaim $ 0.0209 ja kõrgeim $ 0.02146 näitab aktiivset turu volatiivsust. WAXPkõigi aegade kõrgeim hind on $ 5.012209892272949 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.0159612466175.

Lüliajalise tootluse osas on WAXP muutunud -0.29% viimase tunni jooksul, -1.87% 24 tunni vältel -2.47% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

WAX (WAXP) – turuteave

No.397

$ 93.01M
$ 93.01M

$ 116.13K
$ 116.13K

$ 93.11M
$ 93.11M

4.44B
4.44B

--
--

4,442,405,082.056218
4,442,405,082.056218

WAX

WAX praegune turukapitalisatsioon on $ 93.01M $ 116.13K 24 tunnise kauplemismahuga. WAXP ringlev varu on 4.44B, mille koguvaru on 4442405082.056218. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

WAX (WAXP) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse WAX tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0003996-1.87%
30 päeva$ -0.00289-12.12%
60 päeva$ +0.00045+2.19%
90 päeva$ -0.00311-12.93%
WAX Hinnamuutus täna

Täna registreeris WAXP muutuse $ -0.0003996 (-1.87%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

WAX 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00289 (-12.12%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

WAX 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus WAXP $ +0.00045 (+2.19%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

WAX 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00311 (-12.93%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada WAX (WAXP) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe WAX hinnaajaloo lehte.

Mis on WAX (WAXP)

WAX (WAXP) is a purpose-built blockchain, released in 2017, that is designed to make e-commerce transactions faster, simpler and safer for every party involved. The WAX blockchain uses delegated proof-of-stake (DPoS) as its consensus mechanism. It is fully compatible with EOS.

WAX on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie WAX investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida WAXP panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse WAX kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie WAX ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

WAX hinna ennustus (USD)

Kui palju on WAX (WAXP) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie WAX (WAXP) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida WAX nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake WAX hinna ennustust kohe!

WAX (WAXP) tokenoomika

WAX (WAXP) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet WAXP tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

WAX (WAXP) ostujuhend

Kas otsite, kuidas WAX osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust WAX osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

WAXP kohalike valuutade suhtes

1 WAX(WAXP)/VND
551.5624
1 WAX(WAXP)/AUD
A$0.0320688
1 WAX(WAXP)/GBP
0.0153008
1 WAX(WAXP)/EUR
0.017816
1 WAX(WAXP)/USD
$0.02096
1 WAX(WAXP)/MYR
RM0.0882416
1 WAX(WAXP)/TRY
0.8568448
1 WAX(WAXP)/JPY
¥3.08112
1 WAX(WAXP)/ARS
ARS$27.1501168
1 WAX(WAXP)/RUB
1.6696736
1 WAX(WAXP)/INR
1.8342096
1 WAX(WAXP)/IDR
Rp338.0644688
1 WAX(WAXP)/KRW
29.1109248
1 WAX(WAXP)/PHP
1.1901088
1 WAX(WAXP)/EGP
￡E.1.0109008
1 WAX(WAXP)/BRL
R$0.113184
1 WAX(WAXP)/CAD
C$0.0289248
1 WAX(WAXP)/BDT
2.5426576
1 WAX(WAXP)/NGN
32.0979344
1 WAX(WAXP)/UAH
0.8637616
1 WAX(WAXP)/VES
Bs2.8296
1 WAX(WAXP)/CLP
$20.16352
1 WAX(WAXP)/PKR
Rs5.9325184
1 WAX(WAXP)/KZT
11.3357968
1 WAX(WAXP)/THB
฿0.6782656
1 WAX(WAXP)/TWD
NT$0.6294288
1 WAX(WAXP)/AED
د.إ0.0769232
1 WAX(WAXP)/CHF
Fr0.016768
1 WAX(WAXP)/HKD
HK$0.1639072
1 WAX(WAXP)/AMD
֏8.015104
1 WAX(WAXP)/MAD
.د.م0.1884304
1 WAX(WAXP)/MXN
$0.3921616
1 WAX(WAXP)/PLN
0.0760848
1 WAX(WAXP)/RON
лв0.0905472
1 WAX(WAXP)/SEK
kr0.1999584
1 WAX(WAXP)/BGN
лв0.0350032
1 WAX(WAXP)/HUF
Ft7.0737904
1 WAX(WAXP)/CZK
0.438064
1 WAX(WAXP)/KWD
د.ك0.00637184
1 WAX(WAXP)/ILS
0.0706352
1 WAX(WAXP)/NOK
kr0.2129536
1 WAX(WAXP)/NZD
$0.0352128

WAX ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest WAX võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse WAX ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse WAX kohta

Kui palju on WAX (WAXP) tänapäeval väärt?
Reaalajas WAXP hind USD on 0.02096 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune WAXP/USD hind?
Praegune hind WAXP/USD on $ 0.02096. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on WAX turukapitalisatsioon?
WAXP turukapitalisatsioon on $ 93.01M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on WAXP ringlev varu?
WAXP ringlev varu on 4.44B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim WAXP (ATH) hind?
WAXP saavutab ATH hinna summas 5.012209892272949 USD.
Mis oli kõigi aegade WAXP madalaim (ATL) hind?
WAXP nägi ATL hinda summas 0.0159612466175 USD.
Milline on WAXP kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine WAXP kauplemismaht on $ 116.13K USD.
Kas WAXP sel aastal kõrgemale ka suundub?
WAXP võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake WAXP hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 05:35:53 (UTC+8)

WAX (WAXP) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

$0.02097
