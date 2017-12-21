WAXP

WAX (WAXP) is a purpose-built blockchain, released in 2017, that is designed to make e-commerce transactions faster, simpler and safer for every party involved. The WAX blockchain uses delegated proof-of-stake (DPoS) as its consensus mechanism. It is fully compatible with EOS.

KohtNo.393

Turulagi$0,00

Täielikult lahjendatud turukapital$0,00

Turuosa%

Kauplemismaht/turukapital (24H)0,07%

Ringlev varu4 448 697 706,70683

Maksimaalne varu

Koguvaru4 453 576 486,716263

Ringluse määr%

Väljaandmise kuupäev--

Hind, millega vara esmakordselt välja anti--

Kõigi aegade kõrgeim5.012209892272949,2017-12-21

Madalaim hind0.0159612466175,2019-12-30

Avalik plokiahelWAX

WAX (WAXP) is a purpose-built blockchain, released in 2017, that is designed to make e-commerce transactions faster, simpler and safer for every party involved. The WAX blockchain uses delegated proof-of-stake (DPoS) as its consensus mechanism. It is fully compatible with EOS.

Sektor

Sotsiaalmeedia

Loading...