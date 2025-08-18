Mis on WAGMI Games (WAGMIGAMES)

WAGMI Games is building the first web3 Universe encompassing multiple games, comics, anime, collectibles, cosplay and more.

WAGMI Games (WAGMIGAMES) tokenoomika

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse WAGMI Games kohta Kui palju on WAGMI Games (WAGMIGAMES) tänapäeval väärt? Reaalajas WAGMIGAMES hind USD on 0.00000664 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune WAGMIGAMES/USD hind? $ 0.00000664 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind WAGMIGAMES/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on WAGMI Games turukapitalisatsioon? WAGMIGAMES turukapitalisatsioon on $ 14.61M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on WAGMIGAMES ringlev varu? WAGMIGAMES ringlev varu on 2.20T USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim WAGMIGAMES (ATH) hind? WAGMIGAMES saavutab ATH hinna summas 0.000037006097533114 USD . Mis oli kõigi aegade WAGMIGAMES madalaim (ATL) hind? WAGMIGAMES nägi ATL hinda summas 0.000002194837186306 USD . Milline on WAGMIGAMES kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine WAGMIGAMES kauplemismaht on $ 181.95K USD . Kas WAGMIGAMES sel aastal kõrgemale ka suundub? WAGMIGAMES võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake WAGMIGAMES hinna ennustust

WAGMI Games (WAGMIGAMES) Olulised valdkonna uudised

