WAGMI Games (WAGMIGAMES) reaalajas hind on $ 0.00000664. Viimase 24 tunni jooksul WAGMIGAMES kaubeldud madalaim $ 0.00000626 ja kõrgeim $ 0.00000703 näitab aktiivset turu volatiivsust. WAGMIGAMESkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.000037006097533114 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000002194837186306.
Lüliajalise tootluse osas on WAGMIGAMES muutunud -1.05% viimase tunni jooksul, -4.04% 24 tunni vältel +9.03% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
WAGMI Games (WAGMIGAMES) – turuteave
No.1032
$ 14.61M
$ 14.61M$ 14.61M
$ 181.95K
$ 181.95K$ 181.95K
$ 14.61M
$ 14.61M$ 14.61M
2.20T
2.20T 2.20T
2,200,000,000,000
2,200,000,000,000 2,200,000,000,000
2,200,000,000,000
2,200,000,000,000 2,200,000,000,000
100.00%
ETH
WAGMI Games praegune turukapitalisatsioon on $ 14.61M$ 181.95K 24 tunnise kauplemismahuga. WAGMIGAMES ringlev varu on 2.20T, mille koguvaru on 2200000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 14.61M.
WAGMI Games (WAGMIGAMES) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse WAGMI Games tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.0000002795
-4.04%
30 päeva
$ +0.00000107
+19.21%
60 päeva
$ +0.00000331
+99.39%
90 päeva
$ +0.00000112
+20.28%
WAGMI Games Hinnamuutus täna
Täna registreeris WAGMIGAMES muutuse $ -0.0000002795 (-4.04%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
WAGMI Games 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.00000107 (+19.21%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
WAGMI Games 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus WAGMIGAMES $ +0.00000331 (+99.39%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
WAGMI Games 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.00000112 (+20.28%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada WAGMI Games (WAGMIGAMES) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
WAGMI Games is building the first web3 Universe encompassing multiple games, comics, anime, collectibles, cosplay and more.
WAGMI Games on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie WAGMI Games investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida WAGMIGAMES panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse WAGMI Games kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie WAGMI Games ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
WAGMI Games hinna ennustus (USD)
Kui palju on WAGMI Games (WAGMIGAMES) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie WAGMI Games (WAGMIGAMES) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida WAGMI Games nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
WAGMI Games (WAGMIGAMES) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet WAGMIGAMES tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
WAGMI Games (WAGMIGAMES) ostujuhend
Kas otsite, kuidas WAGMI Games osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust WAGMI Games osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.