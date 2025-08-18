Rohkem infot WAGMIGAMES

WAGMIGAMES Hinnainfo

WAGMIGAMES Valge raamat

WAGMIGAMES Ametlik veebisait

WAGMIGAMES Tokenoomika

WAGMIGAMES Hinnaprognoos

WAGMIGAMES Ajalugu

WAGMIGAMES – ostujuhend

WAGMIGAMES-usaldusraha valuutakonverter

WAGMIGAMES Hetketurg

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

WAGMI Games logo

WAGMI Games hind(WAGMIGAMES)

1 WAGMIGAMES/USD reaalajas hind:

$0.00000664
$0.00000664$0.00000664
-4.04%1D
USD
WAGMI Games (WAGMIGAMES) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 05:35:31 (UTC+8)

WAGMI Games (WAGMIGAMES) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00000626
$ 0.00000626$ 0.00000626
24 h madal
$ 0.00000703
$ 0.00000703$ 0.00000703
24 h kõrge

$ 0.00000626
$ 0.00000626$ 0.00000626

$ 0.00000703
$ 0.00000703$ 0.00000703

$ 0.000037006097533114
$ 0.000037006097533114$ 0.000037006097533114

$ 0.000002194837186306
$ 0.000002194837186306$ 0.000002194837186306

-1.05%

-4.04%

+9.03%

+9.03%

WAGMI Games (WAGMIGAMES) reaalajas hind on $ 0.00000664. Viimase 24 tunni jooksul WAGMIGAMES kaubeldud madalaim $ 0.00000626 ja kõrgeim $ 0.00000703 näitab aktiivset turu volatiivsust. WAGMIGAMESkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.000037006097533114 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000002194837186306.

Lüliajalise tootluse osas on WAGMIGAMES muutunud -1.05% viimase tunni jooksul, -4.04% 24 tunni vältel +9.03% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

WAGMI Games (WAGMIGAMES) – turuteave

No.1032

$ 14.61M
$ 14.61M$ 14.61M

$ 181.95K
$ 181.95K$ 181.95K

$ 14.61M
$ 14.61M$ 14.61M

2.20T
2.20T 2.20T

2,200,000,000,000
2,200,000,000,000 2,200,000,000,000

2,200,000,000,000
2,200,000,000,000 2,200,000,000,000

100.00%

ETH

WAGMI Games praegune turukapitalisatsioon on $ 14.61M $ 181.95K 24 tunnise kauplemismahuga. WAGMIGAMES ringlev varu on 2.20T, mille koguvaru on 2200000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 14.61M.

WAGMI Games (WAGMIGAMES) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse WAGMI Games tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0000002795-4.04%
30 päeva$ +0.00000107+19.21%
60 päeva$ +0.00000331+99.39%
90 päeva$ +0.00000112+20.28%
WAGMI Games Hinnamuutus täna

Täna registreeris WAGMIGAMES muutuse $ -0.0000002795 (-4.04%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

WAGMI Games 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.00000107 (+19.21%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

WAGMI Games 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus WAGMIGAMES $ +0.00000331 (+99.39%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

WAGMI Games 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.00000112 (+20.28%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada WAGMI Games (WAGMIGAMES) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe WAGMI Games hinnaajaloo lehte.

Mis on WAGMI Games (WAGMIGAMES)

WAGMI Games is building the first web3 Universe encompassing multiple games, comics, anime, collectibles, cosplay and more.

WAGMI Games on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie WAGMI Games investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida WAGMIGAMES panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse WAGMI Games kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie WAGMI Games ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

WAGMI Games hinna ennustus (USD)

Kui palju on WAGMI Games (WAGMIGAMES) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie WAGMI Games (WAGMIGAMES) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida WAGMI Games nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake WAGMI Games hinna ennustust kohe!

WAGMI Games (WAGMIGAMES) tokenoomika

WAGMI Games (WAGMIGAMES) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet WAGMIGAMES tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

WAGMI Games (WAGMIGAMES) ostujuhend

Kas otsite, kuidas WAGMI Games osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust WAGMI Games osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

WAGMIGAMES kohalike valuutade suhtes

1 WAGMI Games(WAGMIGAMES)/VND
0.1747316
1 WAGMI Games(WAGMIGAMES)/AUD
A$0.0000101592
1 WAGMI Games(WAGMIGAMES)/GBP
0.0000048472
1 WAGMI Games(WAGMIGAMES)/EUR
0.000005644
1 WAGMI Games(WAGMIGAMES)/USD
$0.00000664
1 WAGMI Games(WAGMIGAMES)/MYR
RM0.0000279544
1 WAGMI Games(WAGMIGAMES)/TRY
0.0002714432
1 WAGMI Games(WAGMIGAMES)/JPY
¥0.00097608
1 WAGMI Games(WAGMIGAMES)/ARS
ARS$0.0086009912
1 WAGMI Games(WAGMIGAMES)/RUB
0.0005289424
1 WAGMI Games(WAGMIGAMES)/INR
0.0005810664
1 WAGMI Games(WAGMIGAMES)/IDR
Rp0.1070967592
1 WAGMI Games(WAGMIGAMES)/KRW
0.0092221632
1 WAGMI Games(WAGMIGAMES)/PHP
0.0003770192
1 WAGMI Games(WAGMIGAMES)/EGP
￡E.0.0003202472
1 WAGMI Games(WAGMIGAMES)/BRL
R$0.000035856
1 WAGMI Games(WAGMIGAMES)/CAD
C$0.0000091632
1 WAGMI Games(WAGMIGAMES)/BDT
0.0008054984
1 WAGMI Games(WAGMIGAMES)/NGN
0.0101684296
1 WAGMI Games(WAGMIGAMES)/UAH
0.0002736344
1 WAGMI Games(WAGMIGAMES)/VES
Bs0.0008964
1 WAGMI Games(WAGMIGAMES)/CLP
$0.00638768
1 WAGMI Games(WAGMIGAMES)/PKR
Rs0.0018793856
1 WAGMI Games(WAGMIGAMES)/KZT
0.0035911112
1 WAGMI Games(WAGMIGAMES)/THB
฿0.0002148704
1 WAGMI Games(WAGMIGAMES)/TWD
NT$0.0001993992
1 WAGMI Games(WAGMIGAMES)/AED
د.إ0.0000243688
1 WAGMI Games(WAGMIGAMES)/CHF
Fr0.000005312
1 WAGMI Games(WAGMIGAMES)/HKD
HK$0.0000519248
1 WAGMI Games(WAGMIGAMES)/AMD
֏0.002539136
1 WAGMI Games(WAGMIGAMES)/MAD
.د.م0.0000596936
1 WAGMI Games(WAGMIGAMES)/MXN
$0.0001242344
1 WAGMI Games(WAGMIGAMES)/PLN
0.0000241032
1 WAGMI Games(WAGMIGAMES)/RON
лв0.0000286848
1 WAGMI Games(WAGMIGAMES)/SEK
kr0.0000633456
1 WAGMI Games(WAGMIGAMES)/BGN
лв0.0000110888
1 WAGMI Games(WAGMIGAMES)/HUF
Ft0.0022409336
1 WAGMI Games(WAGMIGAMES)/CZK
0.000138776
1 WAGMI Games(WAGMIGAMES)/KWD
د.ك0.00000201856
1 WAGMI Games(WAGMIGAMES)/ILS
0.0000223768
1 WAGMI Games(WAGMIGAMES)/NOK
kr0.0000674624
1 WAGMI Games(WAGMIGAMES)/NZD
$0.0000111552

WAGMI Games ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest WAGMI Games võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse WAGMI Games ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse WAGMI Games kohta

Kui palju on WAGMI Games (WAGMIGAMES) tänapäeval väärt?
Reaalajas WAGMIGAMES hind USD on 0.00000664 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune WAGMIGAMES/USD hind?
Praegune hind WAGMIGAMES/USD on $ 0.00000664. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on WAGMI Games turukapitalisatsioon?
WAGMIGAMES turukapitalisatsioon on $ 14.61M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on WAGMIGAMES ringlev varu?
WAGMIGAMES ringlev varu on 2.20T USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim WAGMIGAMES (ATH) hind?
WAGMIGAMES saavutab ATH hinna summas 0.000037006097533114 USD.
Mis oli kõigi aegade WAGMIGAMES madalaim (ATL) hind?
WAGMIGAMES nägi ATL hinda summas 0.000002194837186306 USD.
Milline on WAGMIGAMES kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine WAGMIGAMES kauplemismaht on $ 181.95K USD.
Kas WAGMIGAMES sel aastal kõrgemale ka suundub?
WAGMIGAMES võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake WAGMIGAMES hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 05:35:31 (UTC+8)

WAGMI Games (WAGMIGAMES) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

WAGMIGAMES/USD kalkulaator

Summa

WAGMIGAMES
WAGMIGAMES
USD
USD

1 WAGMIGAMES = 0.00000664 USD

Kauplemine: WAGMIGAMES

WAGMIGAMESUSDT
$0.00000664
$0.00000664$0.00000664
-4.04%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu