WAGMI Games (WAGMIGAMES) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi WAGMI Games (WAGMIGAMES) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

WAGMI Games (WAGMIGAMES) teave WAGMI Games is building the first web3 Universe encompassing multiple games, comics, anime, collectibles, cosplay and more. Ametlik veebisait: https://www.wagmigames.com Valge raamat: https://wagmi-games.gitbook.io/wagmi-games-whitepaper/ Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0x3b604747ad1720c01ded0455728b62c0d2f100f0 Ostke WAGMIGAMES kohe!

WAGMI Games (WAGMIGAMES) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage WAGMI Games (WAGMIGAMES) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 12.72M $ 12.72M $ 12.72M Koguvaru: $ 2.20T $ 2.20T $ 2.20T Ringlev varu: $ 2.20T $ 2.20T $ 2.20T FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 12.72M $ 12.72M $ 12.72M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00005995 $ 0.00005995 $ 0.00005995 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000002194837186306 $ 0.000002194837186306 $ 0.000002194837186306 Praegune hind: $ 0.00000578 $ 0.00000578 $ 0.00000578 Lisateave WAGMI Games (WAGMIGAMES) hinna kohta

WAGMI Games (WAGMIGAMES) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud WAGMI Games (WAGMIGAMES) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate WAGMIGAMES tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: WAGMIGAMES tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate WAGMIGAMES tokeni tokenoomikat, avastage WAGMIGAMES tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust WAGMIGAMES Kas olete huvitatud WAGMI Games (WAGMIGAMES) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid WAGMIGAMES ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas WAGMIGAMES MEXC-ist osta!

WAGMI Games (WAGMIGAMES) hinna ajalugu WAGMIGAMES hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage WAGMIGAMES hinna ajalugu kohe!

WAGMIGAMES – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu WAGMIGAMES võiks suunduda? Meie WAGMIGAMES hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake WAGMIGAMES tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!