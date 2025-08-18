Rohkem infot VIVI

VIVI Hinnainfo

VIVI Valge raamat

VIVI Ametlik veebisait

VIVI Tokenoomika

VIVI Hinnaprognoos

VIVI Ajalugu

VIVI – ostujuhend

VIVI-usaldusraha valuutakonverter

VIVI Hetketurg

VIVI USDT-M futuurid

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

LEGENDARY HUMANITY logo

LEGENDARY HUMANITY hind(VIVI)

1 VIVI/USD reaalajas hind:

$0.007581
$0.007581$0.007581
+0.18%1D
USD
LEGENDARY HUMANITY (VIVI) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 04:24:54 (UTC+8)

LEGENDARY HUMANITY (VIVI) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.007553
$ 0.007553$ 0.007553
24 h madal
$ 0.007599
$ 0.007599$ 0.007599
24 h kõrge

$ 0.007553
$ 0.007553$ 0.007553

$ 0.007599
$ 0.007599$ 0.007599

--
----

--
----

+0.22%

+0.18%

-2.99%

-2.99%

LEGENDARY HUMANITY (VIVI) reaalajas hind on $ 0.007581. Viimase 24 tunni jooksul VIVI kaubeldud madalaim $ 0.007553 ja kõrgeim $ 0.007599 näitab aktiivset turu volatiivsust. VIVIkõigi aegade kõrgeim hind on -- ja kõigi aegade madalaim hind on --.

Lüliajalise tootluse osas on VIVI muutunud +0.22% viimase tunni jooksul, +0.18% 24 tunni vältel -2.99% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

LEGENDARY HUMANITY (VIVI) – turuteave

--
----

$ 201.64K
$ 201.64K$ 201.64K

$ 15.16M
$ 15.16M$ 15.16M

--
----

2,000,000,000
2,000,000,000 2,000,000,000

SOL

LEGENDARY HUMANITY praegune turukapitalisatsioon on -- $ 201.64K 24 tunnise kauplemismahuga. VIVI ringlev varu on --, mille koguvaru on 2000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

LEGENDARY HUMANITY (VIVI) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse LEGENDARY HUMANITY tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.00001362+0.18%
30 päeva$ -0.013595-64.21%
60 päeva$ -0.010946-59.09%
90 päeva$ -0.00028-3.57%
LEGENDARY HUMANITY Hinnamuutus täna

Täna registreeris VIVI muutuse $ +0.00001362 (+0.18%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

LEGENDARY HUMANITY 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.013595 (-64.21%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

LEGENDARY HUMANITY 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus VIVI $ -0.010946 (-59.09%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

LEGENDARY HUMANITY 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00028 (-3.57%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada LEGENDARY HUMANITY (VIVI) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe LEGENDARY HUMANITY hinnaajaloo lehte.

Mis on LEGENDARY HUMANITY (VIVI)

The LEGENDARY HUMANITY project uses cutting-edge AI technology to digitally preserve fashion and art heritage and tokenize it for an RWA marketplace.

LEGENDARY HUMANITY on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie LEGENDARY HUMANITY investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida VIVI panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse LEGENDARY HUMANITY kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie LEGENDARY HUMANITY ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

LEGENDARY HUMANITY hinna ennustus (USD)

Kui palju on LEGENDARY HUMANITY (VIVI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie LEGENDARY HUMANITY (VIVI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida LEGENDARY HUMANITY nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake LEGENDARY HUMANITY hinna ennustust kohe!

LEGENDARY HUMANITY (VIVI) tokenoomika

LEGENDARY HUMANITY (VIVI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet VIVI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

LEGENDARY HUMANITY (VIVI) ostujuhend

Kas otsite, kuidas LEGENDARY HUMANITY osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust LEGENDARY HUMANITY osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

VIVI kohalike valuutade suhtes

1 LEGENDARY HUMANITY(VIVI)/VND
199.494015
1 LEGENDARY HUMANITY(VIVI)/AUD
A$0.01159893
1 LEGENDARY HUMANITY(VIVI)/GBP
0.00553413
1 LEGENDARY HUMANITY(VIVI)/EUR
0.00644385
1 LEGENDARY HUMANITY(VIVI)/USD
$0.007581
1 LEGENDARY HUMANITY(VIVI)/MYR
RM0.03191601
1 LEGENDARY HUMANITY(VIVI)/TRY
0.30968385
1 LEGENDARY HUMANITY(VIVI)/JPY
¥1.114407
1 LEGENDARY HUMANITY(VIVI)/ARS
ARS$9.81989673
1 LEGENDARY HUMANITY(VIVI)/RUB
0.60375084
1 LEGENDARY HUMANITY(VIVI)/INR
0.66341331
1 LEGENDARY HUMANITY(VIVI)/IDR
Rp122.27417643
1 LEGENDARY HUMANITY(VIVI)/KRW
10.52909928
1 LEGENDARY HUMANITY(VIVI)/PHP
0.42870555
1 LEGENDARY HUMANITY(VIVI)/EGP
￡E.0.36548001
1 LEGENDARY HUMANITY(VIVI)/BRL
R$0.0409374
1 LEGENDARY HUMANITY(VIVI)/CAD
C$0.01046178
1 LEGENDARY HUMANITY(VIVI)/BDT
0.92063664
1 LEGENDARY HUMANITY(VIVI)/NGN
11.62728294
1 LEGENDARY HUMANITY(VIVI)/UAH
0.31241301
1 LEGENDARY HUMANITY(VIVI)/VES
Bs1.023435
1 LEGENDARY HUMANITY(VIVI)/CLP
$7.308084
1 LEGENDARY HUMANITY(VIVI)/PKR
Rs2.14754568
1 LEGENDARY HUMANITY(VIVI)/KZT
4.10442921
1 LEGENDARY HUMANITY(VIVI)/THB
฿0.24532116
1 LEGENDARY HUMANITY(VIVI)/TWD
NT$0.22765743
1 LEGENDARY HUMANITY(VIVI)/AED
د.إ0.02782227
1 LEGENDARY HUMANITY(VIVI)/CHF
Fr0.0060648
1 LEGENDARY HUMANITY(VIVI)/HKD
HK$0.05928342
1 LEGENDARY HUMANITY(VIVI)/AMD
֏2.89791306
1 LEGENDARY HUMANITY(VIVI)/MAD
.د.م0.06815319
1 LEGENDARY HUMANITY(VIVI)/MXN
$0.14199213
1 LEGENDARY HUMANITY(VIVI)/PLN
0.02751903
1 LEGENDARY HUMANITY(VIVI)/RON
лв0.03274992
1 LEGENDARY HUMANITY(VIVI)/SEK
kr0.07232274
1 LEGENDARY HUMANITY(VIVI)/BGN
лв0.01266027
1 LEGENDARY HUMANITY(VIVI)/HUF
Ft2.55767778
1 LEGENDARY HUMANITY(VIVI)/CZK
0.15851871
1 LEGENDARY HUMANITY(VIVI)/KWD
د.ك0.002312205
1 LEGENDARY HUMANITY(VIVI)/ILS
0.02554797
1 LEGENDARY HUMANITY(VIVI)/NOK
kr0.07702296
1 LEGENDARY HUMANITY(VIVI)/NZD
$0.01273608

LEGENDARY HUMANITY ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest LEGENDARY HUMANITY võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse LEGENDARY HUMANITY ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse LEGENDARY HUMANITY kohta

Kui palju on LEGENDARY HUMANITY (VIVI) tänapäeval väärt?
Reaalajas VIVI hind USD on 0.007581 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune VIVI/USD hind?
Praegune hind VIVI/USD on $ 0.007581. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on LEGENDARY HUMANITY turukapitalisatsioon?
VIVI turukapitalisatsioon on -- USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on VIVI ringlev varu?
VIVI ringlev varu on -- USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim VIVI (ATH) hind?
VIVI saavutab ATH hinna summas -- USD.
Mis oli kõigi aegade VIVI madalaim (ATL) hind?
VIVI nägi ATL hinda summas -- USD.
Milline on VIVI kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine VIVI kauplemismaht on $ 201.64K USD.
Kas VIVI sel aastal kõrgemale ka suundub?
VIVI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake VIVI hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 04:24:54 (UTC+8)

LEGENDARY HUMANITY (VIVI) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

VIVI/USD kalkulaator

Summa

VIVI
VIVI
USD
USD

1 VIVI = 0.007581 USD

Kauplemine: VIVI

VIVIUSDT
$0.007581
$0.007581$0.007581
+0.11%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu