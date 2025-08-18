LEGENDARY HUMANITY (VIVI) reaalajas hind on $ 0.007581. Viimase 24 tunni jooksul VIVI kaubeldud madalaim $ 0.007553 ja kõrgeim $ 0.007599 näitab aktiivset turu volatiivsust. VIVIkõigi aegade kõrgeim hind on -- ja kõigi aegade madalaim hind on --.
Lüliajalise tootluse osas on VIVI muutunud +0.22% viimase tunni jooksul, +0.18% 24 tunni vältel -2.99% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
LEGENDARY HUMANITY (VIVI) – turuteave
$ 201.64K
$ 15.16M
2,000,000,000
SOL
LEGENDARY HUMANITY praegune turukapitalisatsioon on --$ 201.64K 24 tunnise kauplemismahuga. VIVI ringlev varu on --, mille koguvaru on 2000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
LEGENDARY HUMANITY (VIVI) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse LEGENDARY HUMANITY tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.00001362
+0.18%
30 päeva
$ -0.013595
-64.21%
60 päeva
$ -0.010946
-59.09%
90 päeva
$ -0.00028
-3.57%
LEGENDARY HUMANITY Hinnamuutus täna
Täna registreeris VIVI muutuse $ +0.00001362 (+0.18%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
LEGENDARY HUMANITY 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.013595 (-64.21%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
LEGENDARY HUMANITY 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus VIVI $ -0.010946 (-59.09%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
LEGENDARY HUMANITY 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00028 (-3.57%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada LEGENDARY HUMANITY (VIVI) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
The LEGENDARY HUMANITY project uses cutting-edge AI technology to digitally preserve fashion and art heritage and tokenize it for an RWA marketplace.
LEGENDARY HUMANITY on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie LEGENDARY HUMANITY investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida VIVI panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse LEGENDARY HUMANITY kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie LEGENDARY HUMANITY ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
LEGENDARY HUMANITY hinna ennustus (USD)
Kui palju on LEGENDARY HUMANITY (VIVI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie LEGENDARY HUMANITY (VIVI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida LEGENDARY HUMANITY nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
LEGENDARY HUMANITY (VIVI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet VIVI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
LEGENDARY HUMANITY (VIVI) ostujuhend
Kas otsite, kuidas LEGENDARY HUMANITY osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust LEGENDARY HUMANITY osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
