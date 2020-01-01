LEGENDARY HUMANITY (VIVI) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi LEGENDARY HUMANITY (VIVI) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

LEGENDARY HUMANITY (VIVI) teave The LEGENDARY HUMANITY project uses cutting-edge AI technology to digitally preserve fashion and art heritage and tokenize it for an RWA marketplace. Ametlik veebisait: https://www.lh-s.org/ Valge raamat: https://docsend.com/v/7hd3n/lhwp Plokiahela Explorer: https://solscan.io/token/9RUup1LmD5PBsnd23JmTy39wSwALB7JF7xMfUJP8K7je Ostke VIVI kohe!

LEGENDARY HUMANITY (VIVI) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage LEGENDARY HUMANITY (VIVI) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: -- -- -- Koguvaru: $ 2.00B $ 2.00B $ 2.00B Ringlev varu: -- -- -- FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 15.14M $ 15.14M $ 15.14M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.032 $ 0.032 $ 0.032 Kõigi aegade madalaim: -- -- -- Praegune hind: $ 0.007571 $ 0.007571 $ 0.007571 Lisateave LEGENDARY HUMANITY (VIVI) hinna kohta

LEGENDARY HUMANITY (VIVI) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud LEGENDARY HUMANITY (VIVI) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate VIVI tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: VIVI tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate VIVI tokeni tokenoomikat, avastage VIVI tokeni reaalajas hinda!

Kas olete huvitatud LEGENDARY HUMANITY (VIVI) lisamisest oma portfooliosse?

LEGENDARY HUMANITY (VIVI) hinna ajalugu VIVI hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage VIVI hinna ajalugu kohe!

VIVI – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu VIVI võiks suunduda? Meie VIVI hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake VIVI tokeni hinna ennustust kohe!

