Vexanium hind(VEX)

$0.00251
$0.00251$0.00251
0.00%1D
Vexanium (VEX) reaalajas hinnagraafik
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 04:24:18 (UTC+8)

Vexanium (VEX) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.002508
$ 0.002508$ 0.002508
24 h madal
$ 0.002516
$ 0.002516$ 0.002516
24 h kõrge

$ 0.002508
$ 0.002508$ 0.002508

$ 0.002516
$ 0.002516$ 0.002516

$ 0.0471216
$ 0.0471216$ 0.0471216

$ 0.000121875736
$ 0.000121875736$ 0.000121875736

0.00%

0.00%

-3.95%

-3.95%

Vexanium (VEX) reaalajas hind on $ 0.00251. Viimase 24 tunni jooksul VEX kaubeldud madalaim $ 0.002508 ja kõrgeim $ 0.002516 näitab aktiivset turu volatiivsust. VEXkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.0471216 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000121875736.

Lüliajalise tootluse osas on VEX muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel -3.95% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Vexanium (VEX) – turuteave

No.1858

$ 1.84M
$ 1.84M$ 1.84M

$ 25.29K
$ 25.29K$ 25.29K

$ 2.53M
$ 2.53M$ 2.53M

733.64M
733.64M 733.64M

1,008,772,305
1,008,772,305 1,008,772,305

1,008,772,305
1,008,772,305 1,008,772,305

72.72%

VEX

Vexanium praegune turukapitalisatsioon on $ 1.84M $ 25.29K 24 tunnise kauplemismahuga. VEX ringlev varu on 733.64M, mille koguvaru on 1008772305. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 2.53M.

Vexanium (VEX) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Vexanium tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 00.00%
30 päeva$ -0.000149-5.61%
60 päeva$ +0.00028+12.55%
90 päeva$ +0.000125+5.24%
Vexanium Hinnamuutus täna

Täna registreeris VEX muutuse $ 0 (0.00%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Vexanium 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.000149 (-5.61%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Vexanium 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus VEX $ +0.00028 (+12.55%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Vexanium 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.000125 (+5.24%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Vexanium (VEX) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Vexanium hinnaajaloo lehte.

Mis on Vexanium (VEX)

Vexanium are building the next generation blockchain for mass adoption, that is born to support DApps (Decentralized Application), Defi (Decentralized Finance) usability and retail penetration. Vexanium is going to make blockchain technology accessible and applicable to enhance various industries.

Vexanium on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Vexanium investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida VEX panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Vexanium kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Vexanium ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Vexanium hinna ennustus (USD)

Kui palju on Vexanium (VEX) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Vexanium (VEX) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Vexanium nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Vexanium hinna ennustust kohe!

Vexanium (VEX) tokenoomika

Vexanium (VEX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet VEX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Vexanium (VEX) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Vexanium osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Vexanium osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

VEX kohalike valuutade suhtes

Vexanium ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Vexanium võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Üksuse Vexanium ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Vexanium kohta

Kui palju on Vexanium (VEX) tänapäeval väärt?
Reaalajas VEX hind USD on 0.00251 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune VEX/USD hind?
Praegune hind VEX/USD on $ 0.00251. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Vexanium turukapitalisatsioon?
VEX turukapitalisatsioon on $ 1.84M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on VEX ringlev varu?
VEX ringlev varu on 733.64M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim VEX (ATH) hind?
VEX saavutab ATH hinna summas 0.0471216 USD.
Mis oli kõigi aegade VEX madalaim (ATL) hind?
VEX nägi ATL hinda summas 0.000121875736 USD.
Milline on VEX kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine VEX kauplemismaht on $ 25.29K USD.
Kas VEX sel aastal kõrgemale ka suundub?
VEX võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake VEX hinna ennustust.
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 04:24:18 (UTC+8)

Värsked uudised

Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

