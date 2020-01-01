Vexanium (VEX) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Vexanium (VEX) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Vexanium (VEX) teave Vexanium are building the next generation blockchain for mass adoption, that is born to support DApps (Decentralized Application), Defi (Decentralized Finance) usability and retail penetration. Vexanium is going to make blockchain technology accessible and applicable to enhance various industries. Ametlik veebisait: https://www.vexanium.com/ Plokiahela Explorer: https://explorer.vexanium.com/ Ostke VEX kohe!

Vexanium (VEX) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Vexanium (VEX) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 1.86M $ 1.86M $ 1.86M Koguvaru: $ 1.01B $ 1.01B $ 1.01B Ringlev varu: $ 733.64M $ 733.64M $ 733.64M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 2.56M $ 2.56M $ 2.56M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.011 $ 0.011 $ 0.011 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000121875736 $ 0.000121875736 $ 0.000121875736 Praegune hind: $ 0.002541 $ 0.002541 $ 0.002541 Lisateave Vexanium (VEX) hinna kohta

Vexanium (VEX) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Vexanium (VEX) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate VEX tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: VEX tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate VEX tokeni tokenoomikat, avastage VEX tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust VEX Kas olete huvitatud Vexanium (VEX) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid VEX ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas VEX MEXC-ist osta!

Vexanium (VEX) hinna ajalugu VEX hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage VEX hinna ajalugu kohe!

VEX – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu VEX võiks suunduda? Meie VEX hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake VEX tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!