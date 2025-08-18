Rohkem infot VAI

VAIOT logo

VAIOT hind(VAI)

1 VAI/USD reaalajas hind:

$0.0308
+0.35%1D
USD
VAIOT (VAI) reaalajas hinnagraafik
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 00:54:36 (UTC+8)

VAIOT (VAI) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.02956
24 h madal
$ 0.03134
24 h kõrge

$ 0.02956
$ 0.03134
$ 2.42208355
$ 0.004549306036172591
+0.35%

+0.35%

-12.28%

-12.28%

VAIOT (VAI) reaalajas hind on $ 0.0308. Viimase 24 tunni jooksul VAI kaubeldud madalaim $ 0.02956 ja kõrgeim $ 0.03134 näitab aktiivset turu volatiivsust. VAIkõigi aegade kõrgeim hind on $ 2.42208355 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.004549306036172591.

Lüliajalise tootluse osas on VAI muutunud +0.35% viimase tunni jooksul, +0.35% 24 tunni vältel -12.28% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

VAIOT (VAI) – turuteave

No.1091

$ 11.95M
$ 97.53K
$ 12.32M
387.95M
400,000,000
400,000,000
96.98%

ETH

VAIOT praegune turukapitalisatsioon on $ 11.95M $ 97.53K 24 tunnise kauplemismahuga. VAI ringlev varu on 387.95M, mille koguvaru on 400000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 12.32M.

VAIOT (VAI) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse VAIOT tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.0001074+0.35%
30 päeva$ +0.00266+9.45%
60 päeva$ +0.00831+36.94%
90 päeva$ +0.00004+0.13%
VAIOT Hinnamuutus täna

Täna registreeris VAI muutuse $ +0.0001074 (+0.35%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

VAIOT 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.00266 (+9.45%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

VAIOT 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus VAI $ +0.00831 (+36.94%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

VAIOT 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.00004 (+0.13%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada VAIOT (VAI) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe VAIOT hinnaajaloo lehte.

Mis on VAIOT (VAI)

Founded in 2018, VAIOT is the first company regulated (since 2020) under Virtual Financial Assets regulatory framework in Malta (EU). It combines AI and Blockchain, developing a portfolio of blockchain-based AI Assistants for B2B, B2C and C2C purposes to create new ways of digitally accessing services and securely concluding legal contracts. Built on top of Open AI’s GPT3, MS Luis, IBM Watson, Google’s AI features and its own AI algorithms VAIOT uses AI to allow a wider adoption of blockchain technology through its AI Contract Assistant and set of technologies called Intelligent Contracts. Cooperated with IBM and partnered with the likes of Grant Thornton and DAO Maker.

VAIOT on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie VAIOT investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida VAI panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse VAIOT kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie VAIOT ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

VAIOT hinna ennustus (USD)

Kui palju on VAIOT (VAI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie VAIOT (VAI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida VAIOT nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake VAIOT hinna ennustust kohe!

VAIOT (VAI) tokenoomika

VAIOT (VAI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet VAI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

VAIOT (VAI) ostujuhend

Kas otsite, kuidas VAIOT osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust VAIOT osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

VAI kohalike valuutade suhtes

1 VAIOT(VAI)/VND
810.502
1 VAIOT(VAI)/AUD
A$0.046816
1 VAIOT(VAI)/GBP
0.022484
1 VAIOT(VAI)/EUR
0.02618
1 VAIOT(VAI)/USD
$0.0308
1 VAIOT(VAI)/MYR
RM0.129668
1 VAIOT(VAI)/TRY
1.256332
1 VAIOT(VAI)/JPY
¥4.5276
1 VAIOT(VAI)/ARS
ARS$39.947908
1 VAIOT(VAI)/RUB
2.455068
1 VAIOT(VAI)/INR
2.695308
1 VAIOT(VAI)/IDR
Rp496.774124
1 VAIOT(VAI)/KRW
42.777504
1 VAIOT(VAI)/PHP
1.74174
1 VAIOT(VAI)/EGP
￡E.1.486408
1 VAIOT(VAI)/BRL
R$0.16632
1 VAIOT(VAI)/CAD
C$0.042504
1 VAIOT(VAI)/BDT
3.740352
1 VAIOT(VAI)/NGN
47.239192
1 VAIOT(VAI)/UAH
1.269268
1 VAIOT(VAI)/VES
Bs4.158
1 VAIOT(VAI)/CLP
$29.6912
1 VAIOT(VAI)/PKR
Rs8.725024
1 VAIOT(VAI)/KZT
16.675428
1 VAIOT(VAI)/THB
฿0.99484
1 VAIOT(VAI)/TWD
NT$0.924924
1 VAIOT(VAI)/AED
د.إ0.113036
1 VAIOT(VAI)/CHF
Fr0.02464
1 VAIOT(VAI)/HKD
HK$0.240856
1 VAIOT(VAI)/AMD
֏11.773608
1 VAIOT(VAI)/MAD
.د.م0.276892
1 VAIOT(VAI)/MXN
$0.581196
1 VAIOT(VAI)/PLN
0.112112
1 VAIOT(VAI)/RON
лв0.133056
1 VAIOT(VAI)/SEK
kr0.29414
1 VAIOT(VAI)/BGN
лв0.051436
1 VAIOT(VAI)/HUF
Ft10.39808
1 VAIOT(VAI)/CZK
0.64372
1 VAIOT(VAI)/KWD
د.ك0.009394
1 VAIOT(VAI)/ILS
0.103796
1 VAIOT(VAI)/NOK
kr0.313852
1 VAIOT(VAI)/NZD
$0.051744

VAIOT ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest VAIOT võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse VAIOT ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse VAIOT kohta

Kui palju on VAIOT (VAI) tänapäeval väärt?
Reaalajas VAI hind USD on 0.0308 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune VAI/USD hind?
Praegune hind VAI/USD on $ 0.0308. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on VAIOT turukapitalisatsioon?
VAI turukapitalisatsioon on $ 11.95M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on VAI ringlev varu?
VAI ringlev varu on 387.95M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim VAI (ATH) hind?
VAI saavutab ATH hinna summas 2.42208355 USD.
Mis oli kõigi aegade VAI madalaim (ATL) hind?
VAI nägi ATL hinda summas 0.004549306036172591 USD.
Milline on VAI kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine VAI kauplemismaht on $ 97.53K USD.
Kas VAI sel aastal kõrgemale ka suundub?
VAI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake VAI hinna ennustust.
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 00:54:36 (UTC+8)

Lahtiütlus

