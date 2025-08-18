VAIOT (VAI) reaalajas hind on $ 0.0308. Viimase 24 tunni jooksul VAI kaubeldud madalaim $ 0.02956 ja kõrgeim $ 0.03134 näitab aktiivset turu volatiivsust. VAIkõigi aegade kõrgeim hind on $ 2.42208355 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.004549306036172591.
Lüliajalise tootluse osas on VAI muutunud +0.35% viimase tunni jooksul, +0.35% 24 tunni vältel -12.28% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
VAIOT (VAI) – turuteave
$ 11.95M
$ 11.95M$ 11.95M
$ 97.53K
$ 97.53K$ 97.53K
$ 12.32M
$ 12.32M$ 12.32M
387.95M
387.95M 387.95M
400,000,000
400,000,000 400,000,000
400,000,000
400,000,000 400,000,000
96.98%
ETH
VAIOT praegune turukapitalisatsioon on $ 11.95M$ 97.53K 24 tunnise kauplemismahuga. VAI ringlev varu on 387.95M, mille koguvaru on 400000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 12.32M.
VAIOT (VAI) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse VAIOT tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.0001074
+0.35%
30 päeva
$ +0.00266
+9.45%
60 päeva
$ +0.00831
+36.94%
90 päeva
$ +0.00004
+0.13%
VAIOT Hinnamuutus täna
Täna registreeris VAI muutuse $ +0.0001074 (+0.35%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
VAIOT 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.00266 (+9.45%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
VAIOT 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus VAI $ +0.00831 (+36.94%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
VAIOT 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.00004 (+0.13%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada VAIOT (VAI) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Founded in 2018, VAIOT is the first company regulated (since 2020) under Virtual Financial Assets regulatory framework in Malta (EU). It combines AI and Blockchain, developing a portfolio of blockchain-based AI Assistants for B2B, B2C and C2C purposes to create new ways of digitally accessing services and securely concluding legal contracts. Built on top of Open AI’s GPT3, MS Luis, IBM Watson, Google’s AI features and its own AI algorithms VAIOT uses AI to allow a wider adoption of blockchain technology through its AI Contract Assistant and set of technologies called Intelligent Contracts. Cooperated with IBM and partnered with the likes of Grant Thornton and DAO Maker.
VAIOT hinna ennustus (USD)
