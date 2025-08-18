Mis on VAIOT (VAI)

Founded in 2018, VAIOT is the first company regulated (since 2020) under Virtual Financial Assets regulatory framework in Malta (EU). It combines AI and Blockchain, developing a portfolio of blockchain-based AI Assistants for B2B, B2C and C2C purposes to create new ways of digitally accessing services and securely concluding legal contracts. Built on top of Open AI’s GPT3, MS Luis, IBM Watson, Google’s AI features and its own AI algorithms VAIOT uses AI to allow a wider adoption of blockchain technology through its AI Contract Assistant and set of technologies called Intelligent Contracts. Cooperated with IBM and partnered with the likes of Grant Thornton and DAO Maker.

Kui palju on VAIOT (VAI) tänapäeval väärt? Reaalajas VAI hind USD on 0.0308 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune VAI/USD hind? $ 0.0308 . Milline on VAIOT turukapitalisatsioon? VAI turukapitalisatsioon on $ 11.95M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on VAI ringlev varu? VAI ringlev varu on 387.95M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim VAI (ATH) hind? VAI saavutab ATH hinna summas 2.42208355 USD . Mis oli kõigi aegade VAI madalaim (ATL) hind? VAI nägi ATL hinda summas 0.004549306036172591 USD . Milline on VAI kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine VAI kauplemismaht on $ 97.53K USD .

