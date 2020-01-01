VAIOT (VAI) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi VAIOT (VAI) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

VAIOT (VAI) teave Founded in 2018, VAIOT is the first company regulated (since 2020) under Virtual Financial Assets regulatory framework in Malta (EU). It combines AI and Blockchain, developing a portfolio of blockchain-based AI Assistants for B2B, B2C and C2C purposes to create new ways of digitally accessing services and securely concluding legal contracts. Built on top of Open AI’s GPT3, MS Luis, IBM Watson, Google’s AI features and its own AI algorithms VAIOT uses AI to allow a wider adoption of blockchain technology through its AI Contract Assistant and set of technologies called Intelligent Contracts. Cooperated with IBM and partnered with the likes of Grant Thornton and DAO Maker. Ametlik veebisait: https://www.vaiot.ai/ Valge raamat: https://github.com/VAIOT/vaiot-resources Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0xD13cfD3133239a3c73a9E535A5c4DadEE36b395c Ostke VAI kohe!

VAIOT (VAI) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage VAIOT (VAI) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 10.75M $ 10.75M $ 10.75M Koguvaru: $ 400.00M $ 400.00M $ 400.00M Ringlev varu: $ 387.95M $ 387.95M $ 387.95M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 11.09M $ 11.09M $ 11.09M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.476 $ 0.476 $ 0.476 Kõigi aegade madalaim: $ 0.004549306036172591 $ 0.004549306036172591 $ 0.004549306036172591 Praegune hind: $ 0.02772 $ 0.02772 $ 0.02772 Lisateave VAIOT (VAI) hinna kohta

VAIOT (VAI) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud VAIOT (VAI) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate VAI tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: VAI tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate VAI tokeni tokenoomikat, avastage VAI tokeni reaalajas hinda!

VAIOT (VAI) hinna ajalugu VAI hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage VAI hinna ajalugu kohe!

VAI – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu VAI võiks suunduda? Meie VAI hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake VAI tokeni hinna ennustust kohe!

