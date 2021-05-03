VAI

Founded in 2018, VAIOT is the first company regulated (since 2020) under Virtual Financial Assets regulatory framework in Malta (EU). It combines AI and Blockchain, developing a portfolio of blockchain-based AI Assistants for B2B, B2C and C2C purposes to create new ways of digitally accessing services and securely concluding legal contracts. Built on top of Open AI’s GPT3, MS Luis, IBM Watson, Google’s AI features and its own AI algorithms VAIOT uses AI to allow a wider adoption of blockchain technology through its AI Contract Assistant and set of technologies called Intelligent Contracts. Cooperated with IBM and partnered with the likes of Grant Thornton and DAO Maker.

Ringlev varu389,400,000

Maksimaalne varu400,000,000

Koguvaru400,000,000

Ringluse määr0.9735%

Kõigi aegade kõrgeim2.42208355,2021-05-03

Madalaim hind0.004549306036172591,2022-11-17

Avalik plokiahelETH

