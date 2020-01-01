Unipoly Coin (UNP) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Unipoly Coin (UNP) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Unipoly Coin (UNP) teave UniPolyCoin is transforming your gaming experience with RaidField 2! Battle it out in the thrilling multiplayer arena and secure your victory. Each completed mission doesn't just mean a win for your team, but it also means earning UniPolyCoin - the currency of champions! Easily transfer your UniPolyCoins to your wallet on popular exchanges, and enjoy the benefits of your hard-fought victories. It's not just a game, it's an opportunity. Play, win, earn with RaidField 2. Ametlik veebisait: https://www.unipolycoin.com Valge raamat: https://unipolycoin.com/WhitepaperEn.pdf Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0x23d7Ff057c696fEE679c60cEf61Fee6614218f04 Ostke UNP kohe!

Unipoly Coin (UNP) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Unipoly Coin (UNP) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 36.24M $ 36.24M $ 36.24M Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 219.23M $ 219.23M $ 219.23M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 165.31M $ 165.31M $ 165.31M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.29954 $ 0.29954 $ 0.29954 Kõigi aegade madalaim: $ 0.009826563500557434 $ 0.009826563500557434 $ 0.009826563500557434 Praegune hind: $ 0.16531 $ 0.16531 $ 0.16531 Lisateave Unipoly Coin (UNP) hinna kohta

Unipoly Coin (UNP) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Unipoly Coin (UNP) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate UNP tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: UNP tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate UNP tokeni tokenoomikat, avastage UNP tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust UNP Kas olete huvitatud Unipoly Coin (UNP) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid UNP ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas UNP MEXC-ist osta!

Unipoly Coin (UNP) hinna ajalugu UNP hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage UNP hinna ajalugu kohe!

UNP – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu UNP võiks suunduda? Meie UNP hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake UNP tokeni hinna ennustust kohe!

