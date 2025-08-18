Unipoly Coin (UNP) reaalajas hind on $ 0.16509. Viimase 24 tunni jooksul UNP kaubeldud madalaim $ 0.165 ja kõrgeim $ 0.1655 näitab aktiivset turu volatiivsust. UNPkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.29955878081047876 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.009826563500557434.
Lüliajalise tootluse osas on UNP muutunud -0.09% viimase tunni jooksul, -0.20% 24 tunni vältel -18.27% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Unipoly Coin (UNP) – turuteave
No.700
$ 36.19M
$ 36.19M$ 36.19M
$ 411.85K
$ 411.85K$ 411.85K
$ 165.09M
$ 165.09M$ 165.09M
219.23M
219.23M 219.23M
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
21.92%
ETH
Unipoly Coin praegune turukapitalisatsioon on $ 36.19M$ 411.85K 24 tunnise kauplemismahuga. UNP ringlev varu on 219.23M, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 165.09M.
Unipoly Coin (UNP) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Unipoly Coin tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.0003308
-0.20%
30 päeva
$ -0.02893
-14.92%
60 päeva
$ -0.03632
-18.04%
90 päeva
$ -0.02745
-14.26%
Unipoly Coin Hinnamuutus täna
Täna registreeris UNP muutuse $ -0.0003308 (-0.20%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Unipoly Coin 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.02893 (-14.92%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Unipoly Coin 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus UNP $ -0.03632 (-18.04%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Unipoly Coin 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.02745 (-14.26%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Unipoly Coin (UNP) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
UniPolyCoin is transforming your gaming experience with RaidField 2! Battle it out in the thrilling multiplayer arena and secure your victory. Each completed mission doesn't just mean a win for your team, but it also means earning UniPolyCoin - the currency of champions! Easily transfer your UniPolyCoins to your wallet on popular exchanges, and enjoy the benefits of your hard-fought victories. It's not just a game, it's an opportunity. Play, win, earn with RaidField 2.
Unipoly Coin on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Unipoly Coin investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida UNP panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Unipoly Coin kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Unipoly Coin ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Unipoly Coin hinna ennustus (USD)
Kui palju on Unipoly Coin (UNP) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Unipoly Coin (UNP) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Unipoly Coin nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Unipoly Coin (UNP) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet UNP tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Unipoly Coin (UNP) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Unipoly Coin osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Unipoly Coin osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.