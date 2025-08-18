Rohkem infot UNP

Unipoly Coin hind(UNP)

$0.16509
-0.20%1D
Unipoly Coin (UNP) reaalajas hinnagraafik
Unipoly Coin (UNP) hinna teave (USD)

$ 0.165
24 h madal
$ 0.1655
$ 0.1655$ 0.1655
$ 0.165
$ 0.1655
$ 0.29955878081047876
$ 0.009826563500557434
Unipoly Coin (UNP) reaalajas hind on $ 0.16509. Viimase 24 tunni jooksul UNP kaubeldud madalaim $ 0.165 ja kõrgeim $ 0.1655 näitab aktiivset turu volatiivsust. UNPkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.29955878081047876 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.009826563500557434.

Lüliajalise tootluse osas on UNP muutunud -0.09% viimase tunni jooksul, -0.20% 24 tunni vältel -18.27% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Unipoly Coin (UNP) – turuteave

$ 36.19M
$ 411.85K
$ 165.09M
219.23M
1,000,000,000
1,000,000,000
Unipoly Coin praegune turukapitalisatsioon on $ 36.19M $ 411.85K 24 tunnise kauplemismahuga. UNP ringlev varu on 219.23M, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 165.09M.

Unipoly Coin (UNP) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Unipoly Coin tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0003308-0.20%
30 päeva$ -0.02893-14.92%
60 päeva$ -0.03632-18.04%
90 päeva$ -0.02745-14.26%
Unipoly Coin Hinnamuutus täna

Täna registreeris UNP muutuse $ -0.0003308 (-0.20%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Unipoly Coin 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.02893 (-14.92%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Unipoly Coin 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus UNP $ -0.03632 (-18.04%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Unipoly Coin 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.02745 (-14.26%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Unipoly Coin (UNP) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Unipoly Coin hinnaajaloo lehte.

Mis on Unipoly Coin (UNP)

UniPolyCoin is transforming your gaming experience with RaidField 2! Battle it out in the thrilling multiplayer arena and secure your victory. Each completed mission doesn't just mean a win for your team, but it also means earning UniPolyCoin - the currency of champions! Easily transfer your UniPolyCoins to your wallet on popular exchanges, and enjoy the benefits of your hard-fought victories. It's not just a game, it's an opportunity. Play, win, earn with RaidField 2.

Unipoly Coin on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Unipoly Coin investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida UNP panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Unipoly Coin kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Unipoly Coin ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Unipoly Coin hinna ennustus (USD)

Kui palju on Unipoly Coin (UNP) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Unipoly Coin (UNP) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Unipoly Coin nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Unipoly Coin hinna ennustust kohe!

Unipoly Coin (UNP) tokenoomika

Unipoly Coin (UNP) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet UNP tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Unipoly Coin (UNP) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Unipoly Coin osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Unipoly Coin osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

UNP kohalike valuutade suhtes

1 Unipoly Coin(UNP)/VND
4,344.34335
1 Unipoly Coin(UNP)/AUD
A$0.2525877
1 Unipoly Coin(UNP)/GBP
0.1205157
1 Unipoly Coin(UNP)/EUR
0.1403265
1 Unipoly Coin(UNP)/USD
$0.16509
1 Unipoly Coin(UNP)/MYR
RM0.6950289
1 Unipoly Coin(UNP)/TRY
6.7439265
1 Unipoly Coin(UNP)/JPY
¥24.26823
1 Unipoly Coin(UNP)/ARS
ARS$213.8460297
1 Unipoly Coin(UNP)/RUB
13.1477676
1 Unipoly Coin(UNP)/INR
14.4470259
1 Unipoly Coin(UNP)/IDR
Rp2,662.7415627
1 Unipoly Coin(UNP)/KRW
229.2901992
1 Unipoly Coin(UNP)/PHP
9.3358395
1 Unipoly Coin(UNP)/EGP
￡E.7.9589889
1 Unipoly Coin(UNP)/BRL
R$0.891486
1 Unipoly Coin(UNP)/CAD
C$0.2278242
1 Unipoly Coin(UNP)/BDT
20.0485296
1 Unipoly Coin(UNP)/NGN
253.2051366
1 Unipoly Coin(UNP)/UAH
6.8033589
1 Unipoly Coin(UNP)/VES
Bs22.28715
1 Unipoly Coin(UNP)/CLP
$159.14676
1 Unipoly Coin(UNP)/PKR
Rs46.7666952
1 Unipoly Coin(UNP)/KZT
89.3813769
1 Unipoly Coin(UNP)/THB
฿5.3423124
1 Unipoly Coin(UNP)/TWD
NT$4.9576527
1 Unipoly Coin(UNP)/AED
د.إ0.6058803
1 Unipoly Coin(UNP)/CHF
Fr0.132072
1 Unipoly Coin(UNP)/HKD
HK$1.2910038
1 Unipoly Coin(UNP)/AMD
֏63.1073034
1 Unipoly Coin(UNP)/MAD
.د.م1.4841591
1 Unipoly Coin(UNP)/MXN
$3.0921357
1 Unipoly Coin(UNP)/PLN
0.5992767
1 Unipoly Coin(UNP)/RON
лв0.7131888
1 Unipoly Coin(UNP)/SEK
kr1.5749586
1 Unipoly Coin(UNP)/BGN
лв0.2757003
1 Unipoly Coin(UNP)/HUF
Ft55.6980642
1 Unipoly Coin(UNP)/CZK
3.4520319
1 Unipoly Coin(UNP)/KWD
د.ك0.05035245
1 Unipoly Coin(UNP)/ILS
0.5563533
1 Unipoly Coin(UNP)/NOK
kr1.6773144
1 Unipoly Coin(UNP)/NZD
$0.2773512

Unipoly Coin ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Unipoly Coin võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Unipoly Coin ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Unipoly Coin kohta

Kui palju on Unipoly Coin (UNP) tänapäeval väärt?
Reaalajas UNP hind USD on 0.16509 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune UNP/USD hind?
Praegune hind UNP/USD on $ 0.16509. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Unipoly Coin turukapitalisatsioon?
UNP turukapitalisatsioon on $ 36.19M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on UNP ringlev varu?
UNP ringlev varu on 219.23M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim UNP (ATH) hind?
UNP saavutab ATH hinna summas 0.29955878081047876 USD.
Mis oli kõigi aegade UNP madalaim (ATL) hind?
UNP nägi ATL hinda summas 0.009826563500557434 USD.
Milline on UNP kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine UNP kauplemismaht on $ 411.85K USD.
Kas UNP sel aastal kõrgemale ka suundub?
UNP võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake UNP hinna ennustust.
Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

