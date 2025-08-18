Rohkem infot UMA

UMA logo

UMA hind(UMA)

1 UMA/USD reaalajas hind:

-0.77%1D
USD
UMA (UMA) reaalajas hinnagraafik
2025-08-18

UMA (UMA) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
24 h madal
24 h kõrge

-0.25%

-0.77%

-1.27%

-1.27%

UMA (UMA) reaalajas hind on $ 1.3195. Viimase 24 tunni jooksul UMA kaubeldud madalaim $ 1.3016 ja kõrgeim $ 1.3371 näitab aktiivset turu volatiivsust. UMAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 43.36929981 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.8985981014222436.

Lüliajalise tootluse osas on UMA muutunud -0.25% viimase tunni jooksul, -0.77% 24 tunni vältel -1.27% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

UMA (UMA) – turuteave

No.338

ETH

UMA praegune turukapitalisatsioon on $ 117.80M $ 512.83K 24 tunnise kauplemismahuga. UMA ringlev varu on 89.27M, mille koguvaru on 125795338.00889531. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

UMA (UMA) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse UMA tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.010239-0.77%
30 päeva$ +0.0782+6.29%
60 päeva$ +0.1982+17.67%
90 päeva$ +0.1314+11.05%
UMA Hinnamuutus täna

Täna registreeris UMA muutuse $ -0.010239 (-0.77%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

UMA 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.0782 (+6.29%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

UMA 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus UMA $ +0.1982 (+17.67%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

UMA 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.1314 (+11.05%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada UMA (UMA) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe UMA hinnaajaloo lehte.

Mis on UMA (UMA)

Universal Market Access (UMA) is a protocol for the development, issuance, and settlement of derivatives for any underlying asset built on the Ethereum blockchain. A user can generate and create smart-contract governed meta-tokens based off of a derivative, and then take a position long or short of that asset without needing to hold the underlying asset.

UMA on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie UMA investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida UMA panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse UMA kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie UMA ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

UMA hinna ennustus (USD)

Kui palju on UMA (UMA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie UMA (UMA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida UMA nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake UMA hinna ennustust kohe!

UMA (UMA) tokenoomika

UMA (UMA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet UMA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

UMA (UMA) ostujuhend

Kas otsite, kuidas UMA osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust UMA osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

UMA kohalike valuutade suhtes

UMA ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest UMA võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse UMA ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse UMA kohta

Kui palju on UMA (UMA) tänapäeval väärt?
Reaalajas UMA hind USD on 1.3195 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune UMA/USD hind?
Praegune hind UMA/USD on $ 1.3195. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on UMA turukapitalisatsioon?
UMA turukapitalisatsioon on $ 117.80M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on UMA ringlev varu?
UMA ringlev varu on 89.27M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim UMA (ATH) hind?
UMA saavutab ATH hinna summas 43.36929981 USD.
Mis oli kõigi aegade UMA madalaim (ATL) hind?
UMA nägi ATL hinda summas 0.8985981014222436 USD.
Milline on UMA kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine UMA kauplemismaht on $ 512.83K USD.
Kas UMA sel aastal kõrgemale ka suundub?
UMA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake UMA hinna ennustust.
2025-08-18

August 15, 2025

August 15, 2025

August 14, 2025
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

