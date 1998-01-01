UMA (UMA) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi UMA (UMA) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

UMA (UMA) teave Universal Market Access (UMA) is a protocol for the development, issuance, and settlement of derivatives for any underlying asset built on the Ethereum blockchain. A user can generate and create smart-contract governed meta-tokens based off of a derivative, and then take a position long or short of that asset without needing to hold the underlying asset. Ametlik veebisait: https://umaproject.org/ Valge raamat: https://github.com/UMAprotocol/whitepaper Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0x04Fa0d235C4abf4BcF4787aF4CF447DE572eF828 Ostke UMA kohe!

UMA (UMA) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage UMA (UMA) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 132.69M $ 132.69M $ 132.69M Koguvaru: $ 125.84M $ 125.84M $ 125.84M Ringlev varu: $ 89.31M $ 89.31M $ 89.31M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 186.95M $ 186.95M $ 186.95M Kõigi aegade kõrgeim: $ 43.226 $ 43.226 $ 43.226 Kõigi aegade madalaim: $ 0.8985981014222436 $ 0.8985981014222436 $ 0.8985981014222436 Praegune hind: $ 1.4857 $ 1.4857 $ 1.4857 Lisateave UMA (UMA) hinna kohta

UMA (UMA) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud UMA (UMA) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate UMA tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: UMA tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate UMA tokeni tokenoomikat, avastage UMA tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust UMA Kas olete huvitatud UMA (UMA) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid UMA ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas UMA MEXC-ist osta!

UMA (UMA) hinna ajalugu UMA hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage UMA hinna ajalugu kohe!

UMA – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu UMA võiks suunduda? Meie UMA hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake UMA tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!