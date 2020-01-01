ULTIMA (ULTIMA) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi ULTIMA (ULTIMA) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

ULTIMA (ULTIMA) teave ULTIMA is a powerful cryptocurrency ecosystem centered on the ULTIMA token. Our ecosystem unites a range of innovative products: modern crypto wallets, a unique crypto debit card, a crowdfunding platform, its own marketplace and more. A lot of our products are unique in the crypto market. Ametlik veebisait: https://ultima.io/en/ Valge raamat: https://ultima.io/documents/en/WhitePaperUT.pdf Plokiahela Explorer: https://smartexplorer.com/token20/sWd6JcnEA3QJdh3zK1NHchyU2j4cEsiUdi Ostke ULTIMA kohe!

ULTIMA (ULTIMA) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage ULTIMA (ULTIMA) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 176.93M $ 176.93M $ 176.93M Koguvaru: $ 100.00K $ 100.00K $ 100.00K Ringlev varu: $ 37.41K $ 37.41K $ 37.41K FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 472.97M $ 472.97M $ 472.97M Kõigi aegade kõrgeim: $ 22,880 $ 22,880 $ 22,880 Kõigi aegade madalaim: $ 2,046.4140488264795 $ 2,046.4140488264795 $ 2,046.4140488264795 Praegune hind: $ 4,729.66 $ 4,729.66 $ 4,729.66 Lisateave ULTIMA (ULTIMA) hinna kohta

ULTIMA (ULTIMA) põhjalik tokeni struktuur Sukelduge lähemalt sellesse, kuidas ULTIMA tokeneid väljastatakse, jaotatakse ja avatakse. See osa toob esile tokeni majandusliku struktuuri põhiaspektid: kasulikkus, stiimulid ja õiguste omandamine. Overview Ultima (ULTIMA) is a deflationary cryptocurrency with a capped supply, designed to power a broad ecosystem of financial products, including wallets, a debit card, a crowdfunding platform, and a marketplace. The tokenomics are structured to incentivize participation, ensure long-term sustainability, and provide utility across various applications. Issuance Mechanism Consensus & Minting: Ultima uses a Delegated Proof of Stake (DPoS) consensus mechanism for scalability and security. Token issuance is managed through a minting process facilitated by smart contracts within the Ultima Farm application. Users "freeze" (lock) ULTIMA tokens in the Farm app to earn rewards over a fixed period.

Ultima uses a Delegated Proof of Stake (DPoS) consensus mechanism for scalability and security. Token issuance is managed through a minting process facilitated by smart contracts within the Ultima Farm application. Users "freeze" (lock) ULTIMA tokens in the Farm app to earn rewards over a fixed period. Deflationary Model: The total supply is strictly capped at 100,000 ULTIMA tokens. Issuance is subject to scheduled halving events and token burns, reducing the number of new tokens entering circulation over time. Daily distribution is projected to decline to one token by 2028. Allocation Mechanism Minting/Farming: Tokens are primarily distributed through the Ultima Farm minting process. Participants receive rewards for freezing tokens, with the system designed to operate over a three-year period.

Tokens are primarily distributed through the Ultima Farm minting process. Participants receive rewards for freezing tokens, with the system designed to operate over a three-year period. Reward Distribution: Minting rewards are split as follows: 60%: Available Balance (immediately usable for transactions or purchases) 40%: Upgrade Balance (reserved for reinvestment within the ecosystem)

Minting rewards are split as follows: Usage and Incentive Mechanism ULTIMA tokens serve as the backbone of a diverse ecosystem, providing utility and incentives across multiple platforms: Application Area Description Payments Instant cross-border payments and everyday transactions via the Ultima Card and wallets Crowdfunding Participation in charity and startup crowdfunding platforms Marketplace Buying and selling goods and services in the Ultima Store Exchange Trading on the ULTIMEX exchange and other supported platforms Freezing Games Incentives for token freezing, such as vouchers and rewards Travel Club Discounts and offers on travel bookings Community Incentives Earning from price appreciation and ecosystem growth Locking Mechanism Token Freezing: Users must freeze (lock) their ULTIMA tokens in the Ultima Farm app to participate in minting. This process is governed by smart contracts, ensuring security and transparency.

Users must freeze (lock) their ULTIMA tokens in the Ultima Farm app to participate in minting. This process is governed by smart contracts, ensuring security and transparency. Minting Period: The standard operating term for minting is one year, during which tokens remain locked and generate rewards. Unlocking Time Reward Unlocking: Minting rewards are distributed monthly over a 12 to 24-month period, depending on the specific farming contract.

Minting rewards are distributed monthly over a 12 to 24-month period, depending on the specific farming contract. Token Unlocking: At the end of the minting period, the originally frozen tokens are unlocked and become available for use, transfer, or re-freezing for additional minting cycles. Summary Table Feature Details Total Supply 100,000 ULTIMA (capped) Issuance Mechanism Minting via smart contracts (Ultima Farm), DPoS consensus, halving, and token burns Allocation Minting rewards (60% available, 40% upgrade), distributed via farming Usage Payments, crowdfunding, marketplace, exchange, travel, community incentives Locking Mechanism Tokens frozen in Ultima Farm for 1-year minting periods Unlocking Time Rewards unlocked monthly; principal unlocked after minting period Additional Notes Security: Users retain exclusive control of their private keys and wallets.

Users retain exclusive control of their private keys and wallets. Ecosystem Growth: The roadmap includes further expansion into DeFi, NFT marketplaces, and additional financial products. Ultima’s tokenomics are designed to balance scarcity, utility, and incentives, supporting a sustainable and growing ecosystem for global users.

ULTIMA (ULTIMA) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud ULTIMA (ULTIMA) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate ULTIMA tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: ULTIMA tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate ULTIMA tokeni tokenoomikat, avastage ULTIMA tokeni reaalajas hinda!

ULTIMA (ULTIMA) hinna ajalugu ULTIMA hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage ULTIMA hinna ajalugu kohe!

ULTIMA – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu ULTIMA võiks suunduda? Meie ULTIMA hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake ULTIMA tokeni hinna ennustust kohe!

