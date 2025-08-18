Tradetomato (TTM) reaalajas hind on $ 0.003013. Viimase 24 tunni jooksul TTM kaubeldud madalaim $ 0.002985 ja kõrgeim $ 0.003015 näitab aktiivset turu volatiivsust. TTMkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.05069818223710805 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.002211006898964172.
Lüliajalise tootluse osas on TTM muutunud +0.06% viimase tunni jooksul, +0.16% 24 tunni vältel +5.94% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Tradetomato (TTM) – turuteave
Tradetomato praegune turukapitalisatsioon on $ 242.96K$ 773.28 24 tunnise kauplemismahuga. TTM ringlev varu on 80.64M, mille koguvaru on 996200000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 3.01M.
Tradetomato (TTM) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Tradetomato tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.00000481
+0.16%
30 päeva
$ +0.000001
+0.03%
60 päeva
$ +0.000384
+14.60%
90 päeva
$ +0.000743
+32.73%
Tradetomato Hinnamuutus täna
Täna registreeris TTM muutuse $ +0.00000481 (+0.16%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Tradetomato 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.000001 (+0.03%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Tradetomato 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus TTM $ +0.000384 (+14.60%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Tradetomato 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.000743 (+32.73%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Tradetomato is a next-gen trade and portfolio automation platform set to redefine how you manage your crypto finances. Powered by the Tradetomato token (TTM) and featuring a core built on AI and machine learning, Tradetomato enables anyone from beginners to seasoned traders to automate their crypto portfolio across wallets, exchanges, and financial crypto services.
Tradetomato on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Tradetomato investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida TTM panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Tradetomato kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Tradetomato ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Tradetomato hinna ennustus (USD)
Kui palju on Tradetomato (TTM) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Tradetomato (TTM) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Tradetomato nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Tradetomato (TTM) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet TTM tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Tradetomato (TTM) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Tradetomato osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Tradetomato osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.