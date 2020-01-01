Tradetomato (TTM) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Tradetomato (TTM) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Tradetomato (TTM) teave Tradetomato is a next-gen trade and portfolio automation platform set to redefine how you manage your crypto finances. Powered by the Tradetomato token (TTM) and featuring a core built on AI and machine learning, Tradetomato enables anyone from beginners to seasoned traders to automate their crypto portfolio across wallets, exchanges, and financial crypto services. Ametlik veebisait: https://www.tradetomato.com/ Valge raamat: https://documentation.tradetomato.com/ Plokiahela Explorer: https://bscscan.com/token/0xE356cb3eFc9CB4320b945393A10Fd71c77dc24A0 Ostke TTM kohe!

Tradetomato (TTM) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Tradetomato (TTM) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 245.95K $ 245.95K $ 245.95K Koguvaru: $ 996.20M $ 996.20M $ 996.20M Ringlev varu: $ 80.64M $ 80.64M $ 80.64M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 3.05M $ 3.05M $ 3.05M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.078 $ 0.078 $ 0.078 Kõigi aegade madalaim: $ 0.002211006898964172 $ 0.002211006898964172 $ 0.002211006898964172 Praegune hind: $ 0.00305 $ 0.00305 $ 0.00305 Lisateave Tradetomato (TTM) hinna kohta

Tradetomato (TTM) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Tradetomato (TTM) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate TTM tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: TTM tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate TTM tokeni tokenoomikat, avastage TTM tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust TTM Kas olete huvitatud Tradetomato (TTM) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid TTM ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas TTM MEXC-ist osta!

Tradetomato (TTM) hinna ajalugu TTM hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage TTM hinna ajalugu kohe!

TTM – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu TTM võiks suunduda? Meie TTM hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake TTM tokeni hinna ennustust kohe!

