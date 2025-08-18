Rohkem infot TRVL

TRVL logo

TRVL hind(TRVL)

1 TRVL/USD reaalajas hind:

+0.04%1D
USD
TRVL (TRVL) reaalajas hinnagraafik
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 02:00:59 (UTC+8)

TRVL (TRVL) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
24 h madal
24 h kõrge

+1.09%

+0.04%

-6.92%

-6.92%

TRVL (TRVL) reaalajas hind on $ 0.008751. Viimase 24 tunni jooksul TRVL kaubeldud madalaim $ 0.00848 ja kõrgeim $ 0.008952 näitab aktiivset turu volatiivsust. TRVLkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.5575970830693988 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.005121316692487361.

Lüliajalise tootluse osas on TRVL muutunud +1.09% viimase tunni jooksul, +0.04% 24 tunni vältel -6.92% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

TRVL (TRVL) – turuteave

No.1583

41.66%

ETH

TRVL praegune turukapitalisatsioon on $ 3.65M $ 60.57K 24 tunnise kauplemismahuga. TRVL ringlev varu on 416.65M, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 8.75M.

TRVL (TRVL) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse TRVL tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.0000035+0.04%
30 päeva$ +0.000963+12.36%
60 päeva$ +0.000875+11.10%
90 päeva$ -0.0018-17.06%
TRVL Hinnamuutus täna

Täna registreeris TRVL muutuse $ +0.0000035 (+0.04%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

TRVL 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.000963 (+12.36%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

TRVL 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus TRVL $ +0.000875 (+11.10%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

TRVL 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0018 (-17.06%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada TRVL (TRVL) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe TRVL hinnaajaloo lehte.

Mis on TRVL (TRVL)

Dtravel is a decentralized platform for members of the home sharing economy that facilitates short-term accommodation discovery, bookings and payments, with up to 50% lower fees than competing platforms. Dtravel is a decentralized autonomous organization (DAO): a community-owned and governed ecosystem that operates for the benefit of its community members comprising hosts, guests, contributors and TRVL token holders.

TRVL on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie TRVL investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida TRVL panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse TRVL kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie TRVL ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

TRVL hinna ennustus (USD)

Kui palju on TRVL (TRVL) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie TRVL (TRVL) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida TRVL nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake TRVL hinna ennustust kohe!

TRVL (TRVL) tokenoomika

TRVL (TRVL) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet TRVL tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

TRVL (TRVL) ostujuhend

Kas otsite, kuidas TRVL osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust TRVL osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

TRVL kohalike valuutade suhtes

TRVL ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest TRVL võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse TRVL ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse TRVL kohta

Kui palju on TRVL (TRVL) tänapäeval väärt?
Reaalajas TRVL hind USD on 0.008751 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune TRVL/USD hind?
Praegune hind TRVL/USD on $ 0.008751. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on TRVL turukapitalisatsioon?
TRVL turukapitalisatsioon on $ 3.65M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on TRVL ringlev varu?
TRVL ringlev varu on 416.65M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim TRVL (ATH) hind?
TRVL saavutab ATH hinna summas 1.5575970830693988 USD.
Mis oli kõigi aegade TRVL madalaim (ATL) hind?
TRVL nägi ATL hinda summas 0.005121316692487361 USD.
Milline on TRVL kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine TRVL kauplemismaht on $ 60.57K USD.
Kas TRVL sel aastal kõrgemale ka suundub?
TRVL võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake TRVL hinna ennustust.
TRVL (TRVL) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
