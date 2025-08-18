TRVL (TRVL) reaalajas hind on $ 0.008751. Viimase 24 tunni jooksul TRVL kaubeldud madalaim $ 0.00848 ja kõrgeim $ 0.008952 näitab aktiivset turu volatiivsust. TRVLkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.5575970830693988 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.005121316692487361.
Lüliajalise tootluse osas on TRVL muutunud +1.09% viimase tunni jooksul, +0.04% 24 tunni vältel -6.92% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
TRVL (TRVL) – turuteave
No.1583
$ 3.65M
$ 3.65M$ 3.65M
$ 60.57K
$ 60.57K$ 60.57K
$ 8.75M
$ 8.75M$ 8.75M
416.65M
416.65M 416.65M
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
41.66%
ETH
TRVL praegune turukapitalisatsioon on $ 3.65M$ 60.57K 24 tunnise kauplemismahuga. TRVL ringlev varu on 416.65M, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 8.75M.
TRVL (TRVL) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse TRVL tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.0000035
+0.04%
30 päeva
$ +0.000963
+12.36%
60 päeva
$ +0.000875
+11.10%
90 päeva
$ -0.0018
-17.06%
TRVL Hinnamuutus täna
Täna registreeris TRVL muutuse $ +0.0000035 (+0.04%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
TRVL 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.000963 (+12.36%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
TRVL 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus TRVL $ +0.000875 (+11.10%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
TRVL 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0018 (-17.06%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada TRVL (TRVL) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Dtravel is a decentralized platform for members of the home sharing economy that facilitates short-term accommodation discovery, bookings and payments, with up to 50% lower fees than competing platforms.
Dtravel is a decentralized autonomous organization (DAO): a community-owned and governed ecosystem that operates for the benefit of its community members comprising hosts, guests, contributors and TRVL token holders.
TRVL on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie TRVL investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida TRVL panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse TRVL kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie TRVL ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
TRVL hinna ennustus (USD)
Kui palju on TRVL (TRVL) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie TRVL (TRVL) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida TRVL nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
TRVL (TRVL) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet TRVL tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
TRVL (TRVL) ostujuhend
Kas otsite, kuidas TRVL osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust TRVL osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.