Dtravel is a decentralized platform for members of the home sharing economy that facilitates short-term accommodation discovery, bookings and payments, with up to 50% lower fees than competing platforms. Dtravel is a decentralized autonomous organization (DAO): a community-owned and governed ecosystem that operates for the benefit of its community members comprising hosts, guests, contributors and TRVL token holders.

KohtNo.1528

Turulagi$0.00

Täielikult lahjendatud turukapital$0.00

Turuosa%

Kauplemismaht/turukapital (24H)0.13%

Ringlev varu416,648,589.4343652

Maksimaalne varu1,000,000,000

Koguvaru1,000,000,000

Ringluse määr0.4166%

Väljaandmise kuupäev--

Hind, millega vara esmakordselt välja anti--

Kõigi aegade kõrgeim1.5575970830693988,2021-11-28

Madalaim hind0.005121316692487361,2025-04-17

Avalik plokiahelETH

Loading...