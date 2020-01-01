TRVL (TRVL) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi TRVL (TRVL) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

TRVL (TRVL) teave Dtravel is a decentralized platform for members of the home sharing economy that facilitates short-term accommodation discovery, bookings and payments, with up to 50% lower fees than competing platforms. Dtravel is a decentralized autonomous organization (DAO): a community-owned and governed ecosystem that operates for the benefit of its community members comprising hosts, guests, contributors and TRVL token holders. Ametlik veebisait: http://www.dtravel.com/ Valge raamat: https://docs.dtravel.com/ Plokiahela Explorer: https://bscscan.com/token/0x6a8Fd46F88dBD7bdC2D536C604f811C63052ce0F Ostke TRVL kohe!

TRVL (TRVL) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage TRVL (TRVL) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 3.39M $ 3.39M $ 3.39M Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 416.65M $ 416.65M $ 416.65M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 8.15M $ 8.15M $ 8.15M Kõigi aegade kõrgeim: $ 1.5681 $ 1.5681 $ 1.5681 Kõigi aegade madalaim: $ 0.005121316692487361 $ 0.005121316692487361 $ 0.005121316692487361 Praegune hind: $ 0.008145 $ 0.008145 $ 0.008145 Lisateave TRVL (TRVL) hinna kohta

TRVL (TRVL) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud TRVL (TRVL) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate TRVL tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: TRVL tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate TRVL tokeni tokenoomikat, avastage TRVL tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust TRVL Kas olete huvitatud TRVL (TRVL) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid TRVL ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas TRVL MEXC-ist osta!

TRVL (TRVL) hinna ajalugu TRVL hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage TRVL hinna ajalugu kohe!

TRVL – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu TRVL võiks suunduda? Meie TRVL hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake TRVL tokeni hinna ennustust kohe!

