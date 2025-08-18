Rohkem infot TOSHI

TOSHI Hinnainfo

TOSHI Ametlik veebisait

TOSHI Tokenoomika

TOSHI Hinnaprognoos

TOSHI Ajalugu

TOSHI – ostujuhend

TOSHI-usaldusraha valuutakonverter

TOSHI Hetketurg

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Toshi logo

Toshi hind(TOSHI)

1 TOSHI/USD reaalajas hind:

$0.0007031
$0.0007031$0.0007031
-3.10%1D
USD
Toshi (TOSHI) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 03:12:07 (UTC+8)

Toshi (TOSHI) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.000685
$ 0.000685$ 0.000685
24 h madal
$ 0.000734
$ 0.000734$ 0.000734
24 h kõrge

$ 0.000685
$ 0.000685$ 0.000685

$ 0.000734
$ 0.000734$ 0.000734

$ 0.002272608699207585
$ 0.002272608699207585$ 0.002272608699207585

$ 0.000000007906195303
$ 0.000000007906195303$ 0.000000007906195303

-0.92%

-3.10%

-5.21%

-5.21%

Toshi (TOSHI) reaalajas hind on $ 0.0007031. Viimase 24 tunni jooksul TOSHI kaubeldud madalaim $ 0.000685 ja kõrgeim $ 0.000734 näitab aktiivset turu volatiivsust. TOSHIkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.002272608699207585 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000000007906195303.

Lüliajalise tootluse osas on TOSHI muutunud -0.92% viimase tunni jooksul, -3.10% 24 tunni vältel -5.21% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Toshi (TOSHI) – turuteave

No.168

$ 295.79M
$ 295.79M$ 295.79M

$ 189.70K
$ 189.70K$ 189.70K

$ 295.79M
$ 295.79M$ 295.79M

420.69B
420.69B 420.69B

420,690,000,000
420,690,000,000 420,690,000,000

420,690,000,000
420,690,000,000 420,690,000,000

99.99%

0.01%

BASE

Toshi praegune turukapitalisatsioon on $ 295.79M $ 189.70K 24 tunnise kauplemismahuga. TOSHI ringlev varu on 420.69B, mille koguvaru on 420690000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 295.79M.

Toshi (TOSHI) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Toshi tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.000022493-3.10%
30 päeva$ +0.0000427+6.46%
60 päeva$ +0.0002324+49.37%
90 päeva$ -0.0000175-2.43%
Toshi Hinnamuutus täna

Täna registreeris TOSHI muutuse $ -0.000022493 (-3.10%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Toshi 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.0000427 (+6.46%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Toshi 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus TOSHI $ +0.0002324 (+49.37%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Toshi 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0000175 (-2.43%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Toshi (TOSHI) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Toshi hinnaajaloo lehte.

Mis on Toshi (TOSHI)

Toshi is the Face of Base & Brian Armstrong's beloved cat named after Satoshi Nakamoto. A BASE native project committed to bringing billions onchain.

Toshi on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Toshi investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida TOSHI panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Toshi kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Toshi ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Toshi hinna ennustus (USD)

Kui palju on Toshi (TOSHI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Toshi (TOSHI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Toshi nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Toshi hinna ennustust kohe!

Toshi (TOSHI) tokenoomika

Toshi (TOSHI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet TOSHI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Toshi (TOSHI) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Toshi osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Toshi osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

TOSHI kohalike valuutade suhtes

1 Toshi(TOSHI)/VND
18.5020765
1 Toshi(TOSHI)/AUD
A$0.001068712
1 Toshi(TOSHI)/GBP
0.000513263
1 Toshi(TOSHI)/EUR
0.000597635
1 Toshi(TOSHI)/USD
$0.0007031
1 Toshi(TOSHI)/MYR
RM0.002960051
1 Toshi(TOSHI)/TRY
0.028679449
1 Toshi(TOSHI)/JPY
¥0.1033557
1 Toshi(TOSHI)/ARS
ARS$0.911927731
1 Toshi(TOSHI)/RUB
0.056044101
1 Toshi(TOSHI)/INR
0.061528281
1 Toshi(TOSHI)/IDR
Rp11.340320993
1 Toshi(TOSHI)/KRW
0.976521528
1 Toshi(TOSHI)/PHP
0.039760305
1 Toshi(TOSHI)/EGP
￡E.0.033931606
1 Toshi(TOSHI)/BRL
R$0.00379674
1 Toshi(TOSHI)/CAD
C$0.000970278
1 Toshi(TOSHI)/BDT
0.085384464
1 Toshi(TOSHI)/NGN
1.078372594
1 Toshi(TOSHI)/UAH
0.028974751
1 Toshi(TOSHI)/VES
Bs0.0949185
1 Toshi(TOSHI)/CLP
$0.6777884
1 Toshi(TOSHI)/PKR
Rs0.199174168
1 Toshi(TOSHI)/KZT
0.380665371
1 Toshi(TOSHI)/THB
฿0.022773409
1 Toshi(TOSHI)/TWD
NT$0.021114093
1 Toshi(TOSHI)/AED
د.إ0.002580377
1 Toshi(TOSHI)/CHF
Fr0.00056248
1 Toshi(TOSHI)/HKD
HK$0.005498242
1 Toshi(TOSHI)/AMD
֏0.268767006
1 Toshi(TOSHI)/MAD
.د.م0.006320869
1 Toshi(TOSHI)/MXN
$0.013267497
1 Toshi(TOSHI)/PLN
0.002559284
1 Toshi(TOSHI)/RON
лв0.003037392
1 Toshi(TOSHI)/SEK
kr0.006714605
1 Toshi(TOSHI)/BGN
лв0.001174177
1 Toshi(TOSHI)/HUF
Ft0.23736656
1 Toshi(TOSHI)/CZK
0.01469479
1 Toshi(TOSHI)/KWD
د.ك0.0002144455
1 Toshi(TOSHI)/ILS
0.002369447
1 Toshi(TOSHI)/NOK
kr0.007164589
1 Toshi(TOSHI)/NZD
$0.001181208

Toshi ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Toshi võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Üksuse Toshi ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Toshi kohta

Kui palju on Toshi (TOSHI) tänapäeval väärt?
Reaalajas TOSHI hind USD on 0.0007031 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune TOSHI/USD hind?
Praegune hind TOSHI/USD on $ 0.0007031. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Toshi turukapitalisatsioon?
TOSHI turukapitalisatsioon on $ 295.79M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on TOSHI ringlev varu?
TOSHI ringlev varu on 420.69B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim TOSHI (ATH) hind?
TOSHI saavutab ATH hinna summas 0.002272608699207585 USD.
Mis oli kõigi aegade TOSHI madalaim (ATL) hind?
TOSHI nägi ATL hinda summas 0.000000007906195303 USD.
Milline on TOSHI kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine TOSHI kauplemismaht on $ 189.70K USD.
Kas TOSHI sel aastal kõrgemale ka suundub?
TOSHI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake TOSHI hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 03:12:07 (UTC+8)

Toshi (TOSHI) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

TOSHI/USD kalkulaator

Summa

TOSHI
TOSHI
USD
USD

1 TOSHI = 0.0007031 USD

Kauplemine: TOSHI

TOSHIUSDT
$0.0007031
$0.0007031$0.0007031
-3.27%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu