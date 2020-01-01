Toshi (TOSHI) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Toshi (TOSHI) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Toshi is the Face of Base & Brian Armstrong's beloved cat named after Satoshi Nakamoto. A BASE native project committed to bringing billions onchain.

Toshi (TOSHI) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Toshi (TOSHI) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 275.42M $ 275.42M $ 275.42M Koguvaru: $ 420.69B $ 420.69B $ 420.69B Ringlev varu: $ 420.69B $ 420.69B $ 420.69B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 275.43M $ 275.43M $ 275.43M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.0023138 $ 0.0023138 $ 0.0023138 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000000007906195303 $ 0.000000007906195303 $ 0.000000007906195303 Praegune hind: $ 0.0006547 $ 0.0006547 $ 0.0006547 Lisateave Toshi (TOSHI) hinna kohta

Toshi (TOSHI) põhjalik tokeni struktuur Sukelduge lähemalt sellesse, kuidas TOSHI tokeneid väljastatakse, jaotatakse ja avatakse. See osa toob esile tokeni majandusliku struktuuri põhiaspektid: kasulikkus, stiimulid ja õiguste omandamine. Toshi is a memecoin and protocol on the Base blockchain, providing a suite of open-source tools for creators and projects. Its token economics are designed to support a permissionless, community-driven ecosystem. Below is a comprehensive breakdown of its token economics, including issuance, allocation, usage, incentives, locking, and unlocking mechanisms. Token Issuance Mechanism Toshi supports multiple launch and distribution mechanisms for new tokens created via its platform: Native Presale: Projects can conduct a presale using ETH, allowing early supporters to purchase tokens before public trading.

Projects can conduct a presale using ETH, allowing early supporters to purchase tokens before public trading. Native Fair Launch: Tokens are distributed equitably without a presale, ensuring all participants have equal access.

Tokens are distributed equitably without a presale, ensuring all participants have equal access. USDC Presale: Presale using USDC stablecoin, targeting investors who prefer stablecoins to mitigate volatility.

Presale using USDC stablecoin, targeting investors who prefer stablecoins to mitigate volatility. USDC Fair Launch: Fair launch using USDC, providing stablecoin liquidity for equitable token distribution. These mechanisms are designed to be flexible, supporting both traditional fundraising and fair launch models. Token Allocation Mechanism While specific allocation percentages for the Toshi token itself are not detailed in the available sources, the platform enables projects to customize their own token allocations during launch. Typical allocation categories may include: Community and ecosystem incentives

Team and advisors

Liquidity provision

Treasury and development funds The allocation is determined by the project launching the token, with options for presale, fair launch, and liquidity provisioning. Example: Toshi Token Supply Name Symbol Max Supply Circulating Market Cap (USD) Latest Price (USD) Toshi TOSHI 420,690,000,000 $239,081,997 $0.00056644 Usage and Incentive Mechanism Toshi tokens are integral to the platform’s ecosystem, with several key use cases: Transaction Utility: Used within the Toshi toolkit for services like Multi-sender, Token Locker, Liquidity Locker, and Toshi Swap.

Used within the Toshi toolkit for services like Multi-sender, Token Locker, Liquidity Locker, and Toshi Swap. Incentives: Projects can use Toshi tokens for airdrops, community rewards, and liquidity mining.

Projects can use Toshi tokens for airdrops, community rewards, and liquidity mining. Fundraising: Toshi tokens can be distributed via the Launchpad for project fundraising.

Toshi tokens can be distributed via the Launchpad for project fundraising. Governance: While not explicitly stated, tokens in similar ecosystems are often used for governance and voting. Locking Mechanism Toshi provides a robust token locking system to enhance security and trust: Token Locker: Allows projects and users to lock standard tokens, liquidity tokens (V2 and V3), and NFTs.

Allows projects and users to lock standard tokens, liquidity tokens (V2 and V3), and NFTs. Flexible Locking: Users can specify the amount, beneficiary, and unlock time for each lock.

Users can specify the amount, beneficiary, and unlock time for each lock. Proof of Security: Locked tokens provide verifiable evidence of security, reassuring investors and stakeholders. Locking Process Select Type of Lock: Choose between standard token, regular liquidity, or V3 LP token lock. Enter Lock Details: Specify token address, beneficiary, amount, and unlock time. Review and Finalize: Approve and submit the locking transaction. Completion: Locked tokens are transferred and held until the unlock time. Unlocking Time Customizable Unlocking: The unlock time is set by the user or project at the time of locking. Tokens become available to the beneficiary only after the specified unlock date and time.

The unlock time is set by the user or project at the time of locking. Tokens become available to the beneficiary only after the specified unlock date and time. Use Cases: Locks can be set for investor assurance, liquidity management, or project milestones. Summary Table Mechanism Description Issuance Presale, fair launch (ETH/USDC), airdrop, liquidity mining Allocation Customizable by project; typical categories: community, team, liquidity, treasury Usage Platform utility, incentives, fundraising, potential governance Incentives Airdrops, rewards, liquidity mining, community engagement Locking Token Locker for standard, liquidity, and V3 tokens; flexible lock parameters Unlocking User/project-defined unlock time; tokens released to beneficiary after lock expires Additional Notes The Toshi platform emphasizes permissionless, open-source tools, allowing projects to tailor token economics to their needs.

The locking and unlocking mechanisms are designed to build trust and ensure long-term commitment from project teams and investors. For more detailed, project-specific tokenomics, refer to the documentation and launchpad guides provided by Toshi.

Toshi (TOSHI) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Toshi (TOSHI) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate TOSHI tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: TOSHI tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.

Toshi (TOSHI) hinna ajalugu TOSHI hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa.

TOSHI – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu TOSHI võiks suunduda? Meie TOSHI hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

