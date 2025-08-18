Rohkem infot TNK

Trac Network hind(TNK)

1 TNK/USD reaalajas hind:

$0.5688
+0.26%1D
USD
Trac Network (TNK) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 01:59:52 (UTC+8)

Trac Network (TNK) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.5166
24 h madal
$ 0.6499
24 h kõrge

$ 0.5166
$ 0.6499
$ 7.911982442698248
$ 0.002123294088625495
+0.37%

+0.26%

+47.18%

+47.18%

Trac Network (TNK) reaalajas hind on $ 0.569. Viimase 24 tunni jooksul TNK kaubeldud madalaim $ 0.5166 ja kõrgeim $ 0.6499 näitab aktiivset turu volatiivsust. TNKkõigi aegade kõrgeim hind on $ 7.911982442698248 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.002123294088625495.

Lüliajalise tootluse osas on TNK muutunud +0.37% viimase tunni jooksul, +0.26% 24 tunni vältel +47.18% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Trac Network (TNK) – turuteave

No.1066

$ 11.95M
$ 68.31K
$ 11.95M
21.00M
21,000,000
21,000,000
100.00%

BRC20

Trac Network praegune turukapitalisatsioon on $ 11.95M $ 68.31K 24 tunnise kauplemismahuga. TNK ringlev varu on 21.00M, mille koguvaru on 21000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 11.95M.

Trac Network (TNK) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Trac Network tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.001475+0.26%
30 päeva$ +0.191+50.52%
60 päeva$ +0.2546+80.97%
90 päeva$ +0.1212+27.06%
Trac Network Hinnamuutus täna

Täna registreeris TNK muutuse $ +0.001475 (+0.26%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Trac Network 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.191 (+50.52%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Trac Network 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus TNK $ +0.2546 (+80.97%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Trac Network 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.1212 (+27.06%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Trac Network (TNK) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Trac Network hinnaajaloo lehte.

Mis on Trac Network (TNK)

Trac Core is a versatile tool designed for the Bitcoin ecosystem. It simplifies access to Bitcoin data by fetching updates from the blockchain, sorting them systematically, and providing them for searches and analyses via APIs.In addition to being an indexer, Trac Core serves as an oracle for Bitcoin, establishing a dependable connection to the external world beyond the blockchain. In essence, your Chainlink for the Bitcoin ecosystem.

Trac Network on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Trac Network investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida TNK panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Trac Network kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Trac Network ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Trac Network hinna ennustus (USD)

Kui palju on Trac Network (TNK) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Trac Network (TNK) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Trac Network nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Trac Network hinna ennustust kohe!

Trac Network (TNK) tokenoomika

Trac Network (TNK) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet TNK tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Trac Network (TNK) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Trac Network osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Trac Network osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

Trac Network ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Trac Network võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Üksuse Trac Network ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Trac Network kohta

Kui palju on Trac Network (TNK) tänapäeval väärt?
Reaalajas TNK hind USD on 0.569 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune TNK/USD hind?
Praegune hind TNK/USD on $ 0.569. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Trac Network turukapitalisatsioon?
TNK turukapitalisatsioon on $ 11.95M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on TNK ringlev varu?
TNK ringlev varu on 21.00M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim TNK (ATH) hind?
TNK saavutab ATH hinna summas 7.911982442698248 USD.
Mis oli kõigi aegade TNK madalaim (ATL) hind?
TNK nägi ATL hinda summas 0.002123294088625495 USD.
Milline on TNK kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine TNK kauplemismaht on $ 68.31K USD.
Kas TNK sel aastal kõrgemale ka suundub?
TNK võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake TNK hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 01:59:52 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

