Toko Token (TKO) reaalajas hind on $ 0.1813. Viimase 24 tunni jooksul TKO kaubeldud madalaim $ 0.1795 ja kõrgeim $ 0.1925 näitab aktiivset turu volatiivsust. TKOkõigi aegade kõrgeim hind on $ 4.98934755 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.11167922761680911.
Lüliajalise tootluse osas on TKO muutunud -0.77% viimase tunni jooksul, -3.25% 24 tunni vältel +10.07% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Toko Token (TKO) – turuteave
$ 30.58M
$ 422.58K
$ 90.65M
168.67M
500,000,000
496,196,900.66
33.73%
BSC
Toko Token praegune turukapitalisatsioon on $ 30.58M$ 422.58K 24 tunnise kauplemismahuga. TKO ringlev varu on 168.67M, mille koguvaru on 496196900.66. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 90.65M.
Toko Token (TKO) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Toko Token tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.006094
-3.25%
30 päeva
$ +0.0183
+11.22%
60 päeva
$ +0.0505
+38.60%
90 päeva
$ +0.011
+6.45%
Toko Token Hinnamuutus täna
Täna registreeris TKO muutuse $ -0.006094 (-3.25%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Toko Token 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.0183 (+11.22%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Toko Token 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus TKO $ +0.0505 (+38.60%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Toko Token 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.011 (+6.45%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Toko Token (TKO) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Tokocrypto was launched in September 2018 and became the first entity registered under Indonesia's Commodities Futures Trading Regulatory Agency (BAPPEBTI) by November of that year. Tokocrypto’s latest project, TKO, is the first Indonesian cryptocurrency to offer a unique hybrid token model.
Toko Token on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Toko Token investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida TKO panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Toko Token kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Toko Token ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Toko Token hinna ennustus (USD)
Kui palju on Toko Token (TKO) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Toko Token (TKO) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Toko Token nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Toko Token (TKO) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet TKO tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Toko Token (TKO) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Toko Token osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Toko Token osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
