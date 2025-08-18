Rohkem infot TKO

Toko Token hind(TKO)

$0.1814
Toko Token (TKO) reaalajas hinnagraafik
Toko Token (TKO) hinna teave (USD)

$ 0.1795
$ 0.1925
$ 0.1795
$ 0.1925
$ 4.98934755
$ 0.11167922761680911
-0.77%

-3.25%

+10.07%

+10.07%

Toko Token (TKO) reaalajas hind on $ 0.1813. Viimase 24 tunni jooksul TKO kaubeldud madalaim $ 0.1795 ja kõrgeim $ 0.1925 näitab aktiivset turu volatiivsust. TKOkõigi aegade kõrgeim hind on $ 4.98934755 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.11167922761680911.

Lüliajalise tootluse osas on TKO muutunud -0.77% viimase tunni jooksul, -3.25% 24 tunni vältel +10.07% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Toko Token (TKO) – turuteave

No.734

$ 30.58M
$ 422.58K
$ 90.65M
168.67M
500,000,000
496,196,900.66
33.73%

BSC

Toko Token praegune turukapitalisatsioon on $ 30.58M $ 422.58K 24 tunnise kauplemismahuga. TKO ringlev varu on 168.67M, mille koguvaru on 496196900.66. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 90.65M.

Toko Token (TKO) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Toko Token tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.006094-3.25%
30 päeva$ +0.0183+11.22%
60 päeva$ +0.0505+38.60%
90 päeva$ +0.011+6.45%
Toko Token Hinnamuutus täna

Täna registreeris TKO muutuse $ -0.006094 (-3.25%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Toko Token 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.0183 (+11.22%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Toko Token 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus TKO $ +0.0505 (+38.60%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Toko Token 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.011 (+6.45%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Toko Token (TKO) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Toko Token hinnaajaloo lehte.

Mis on Toko Token (TKO)

Tokocrypto was launched in September 2018 and became the first entity registered under Indonesia's Commodities Futures Trading Regulatory Agency (BAPPEBTI) by November of that year. Tokocrypto’s latest project, TKO, is the first Indonesian cryptocurrency to offer a unique hybrid token model.

Toko Token on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Toko Token investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida TKO panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Toko Token kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Toko Token ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Toko Token hinna ennustus (USD)

Kui palju on Toko Token (TKO) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Toko Token (TKO) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Toko Token nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Toko Token hinna ennustust kohe!

Toko Token (TKO) tokenoomika

Toko Token (TKO) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet TKO tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Toko Token (TKO) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Toko Token osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Toko Token osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

TKO kohalike valuutade suhtes

Toko Token ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Toko Token võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Toko Token ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Toko Token kohta

Kui palju on Toko Token (TKO) tänapäeval väärt?
Reaalajas TKO hind USD on 0.1813 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune TKO/USD hind?
Praegune hind TKO/USD on $ 0.1813. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Toko Token turukapitalisatsioon?
TKO turukapitalisatsioon on $ 30.58M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on TKO ringlev varu?
TKO ringlev varu on 168.67M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim TKO (ATH) hind?
TKO saavutab ATH hinna summas 4.98934755 USD.
Mis oli kõigi aegade TKO madalaim (ATL) hind?
TKO nägi ATL hinda summas 0.11167922761680911 USD.
Milline on TKO kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine TKO kauplemismaht on $ 422.58K USD.
Kas TKO sel aastal kõrgemale ka suundub?
TKO võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake TKO hinna ennustust.
Toko Token (TKO) Olulised valdkonna uudised

08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

