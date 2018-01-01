Toko Token (TKO) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Toko Token (TKO) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Toko Token (TKO) teave Tokocrypto was launched in September 2018 and became the first entity registered under Indonesia's Commodities Futures Trading Regulatory Agency (BAPPEBTI) by November of that year. Tokocrypto’s latest project, TKO, is the first Indonesian cryptocurrency to offer a unique hybrid token model. Ametlik veebisait: https://www.tokocrypto.com/ Valge raamat: https://tokocrypto-public.oss-ap-southeast-5.aliyuncs.com/TKO%20White%20paper%20v4%20English%20Version.pdf Plokiahela Explorer: https://bscscan.com/token/0x9f589e3eabe42ebc94a44727b3f3531c0c877809 Ostke TKO kohe!

Toko Token (TKO) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Toko Token (TKO) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 28.13M $ 28.13M $ 28.13M Koguvaru: $ 496.20M $ 496.20M $ 496.20M Ringlev varu: $ 168.67M $ 168.67M $ 168.67M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 83.40M $ 83.40M $ 83.40M Kõigi aegade kõrgeim: $ 1.1962 $ 1.1962 $ 1.1962 Kõigi aegade madalaim: $ 0.11167922761680911 $ 0.11167922761680911 $ 0.11167922761680911 Praegune hind: $ 0.1668 $ 0.1668 $ 0.1668 Lisateave Toko Token (TKO) hinna kohta

Toko Token (TKO) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Toko Token (TKO) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate TKO tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: TKO tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate TKO tokeni tokenoomikat, avastage TKO tokeni reaalajas hinda!

Toko Token (TKO) hinna ajalugu TKO hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage TKO hinna ajalugu kohe!

TKO – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu TKO võiks suunduda? Meie TKO hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake TKO tokeni hinna ennustust kohe!

