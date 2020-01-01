Tada (TADA) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Tada (TADA) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Tada (TADA) teave Ta-da is a revolutionary micro-tasking platform transforming how tasks are accomplished and rewarded. We strive to become the first decentralized and secure Web3 micro-tasking platform. Our goal is to disrupt multiple markets with a single solution. We are revolutionizing micro-tasking by emphasizing the high quality of tasks completed by our engaged community. Ametlik veebisait: https://ta-da.io/ Valge raamat: https://docs.ta-da.io/introduction/overview Plokiahela Explorer: https://solscan.io/token/AY1emMxqWLJnHE2HkQvLdLyVpZdsLzq4S3tx5whCNQoC Ostke TADA kohe!

Tada (TADA) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Tada (TADA) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 2.15M $ 2.15M $ 2.15M Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 685.78M $ 685.78M $ 685.78M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 3.13M $ 3.13M $ 3.13M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.045 $ 0.045 $ 0.045 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00290250556270203 $ 0.00290250556270203 $ 0.00290250556270203 Praegune hind: $ 0.003132 $ 0.003132 $ 0.003132 Lisateave Tada (TADA) hinna kohta

Tada (TADA) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Tada (TADA) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate TADA tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: TADA tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate TADA tokeni tokenoomikat, avastage TADA tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust TADA Kas olete huvitatud Tada (TADA) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid TADA ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas TADA MEXC-ist osta!

Tada (TADA) hinna ajalugu TADA hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage TADA hinna ajalugu kohe!

TADA – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu TADA võiks suunduda? Meie TADA hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake TADA tokeni hinna ennustust kohe!

