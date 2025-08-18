Rohkem infot TADA

TADA Hinnainfo

TADA Valge raamat

TADA Ametlik veebisait

TADA Tokenoomika

TADA Hinnaprognoos

TADA Ajalugu

TADA – ostujuhend

TADA-usaldusraha valuutakonverter

TADA Hetketurg

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Tada logo

Tada hind(TADA)

1 TADA/USD reaalajas hind:

$0.003367
$0.003367$0.003367
-2.49%1D
USD
Tada (TADA) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 05:29:46 (UTC+8)

Tada (TADA) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.003351
$ 0.003351$ 0.003351
24 h madal
$ 0.003483
$ 0.003483$ 0.003483
24 h kõrge

$ 0.003351
$ 0.003351$ 0.003351

$ 0.003483
$ 0.003483$ 0.003483

$ 0.48655235282912385
$ 0.48655235282912385$ 0.48655235282912385

$ 0.00290250556270203
$ 0.00290250556270203$ 0.00290250556270203

-0.51%

-2.48%

+1.41%

+1.41%

Tada (TADA) reaalajas hind on $ 0.003367. Viimase 24 tunni jooksul TADA kaubeldud madalaim $ 0.003351 ja kõrgeim $ 0.003483 näitab aktiivset turu volatiivsust. TADAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.48655235282912385 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00290250556270203.

Lüliajalise tootluse osas on TADA muutunud -0.51% viimase tunni jooksul, -2.48% 24 tunni vältel +1.41% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Tada (TADA) – turuteave

No.1789

$ 2.31M
$ 2.31M$ 2.31M

$ 36.73K
$ 36.73K$ 36.73K

$ 3.37M
$ 3.37M$ 3.37M

685.77M
685.77M 685.77M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

68.57%

EGLD

Tada praegune turukapitalisatsioon on $ 2.31M $ 36.73K 24 tunnise kauplemismahuga. TADA ringlev varu on 685.77M, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 3.37M.

Tada (TADA) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Tada tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00008598-2.48%
30 päeva$ -0.000192-5.40%
60 päeva$ -0.000865-20.44%
90 päeva$ -0.0018-34.84%
Tada Hinnamuutus täna

Täna registreeris TADA muutuse $ -0.00008598 (-2.48%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Tada 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.000192 (-5.40%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Tada 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus TADA $ -0.000865 (-20.44%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Tada 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0018 (-34.84%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Tada (TADA) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Tada hinnaajaloo lehte.

Mis on Tada (TADA)

Ta-da is a revolutionary micro-tasking platform transforming how tasks are accomplished and rewarded. We strive to become the first decentralized and secure Web3 micro-tasking platform. Our goal is to disrupt multiple markets with a single solution. We are revolutionizing micro-tasking by emphasizing the high quality of tasks completed by our engaged community.

Tada on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Tada investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida TADA panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Tada kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Tada ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Tada hinna ennustus (USD)

Kui palju on Tada (TADA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Tada (TADA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Tada nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Tada hinna ennustust kohe!

Tada (TADA) tokenoomika

Tada (TADA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet TADA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Tada (TADA) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Tada osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Tada osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

TADA kohalike valuutade suhtes

1 Tada(TADA)/VND
88.602605
1 Tada(TADA)/AUD
A$0.00515151
1 Tada(TADA)/GBP
0.00245791
1 Tada(TADA)/EUR
0.00286195
1 Tada(TADA)/USD
$0.003367
1 Tada(TADA)/MYR
RM0.01417507
1 Tada(TADA)/TRY
0.13754195
1 Tada(TADA)/JPY
¥0.494949
1 Tada(TADA)/ARS
ARS$4.36137611
1 Tada(TADA)/RUB
0.26821522
1 Tada(TADA)/INR
0.29464617
1 Tada(TADA)/IDR
Rp54.30644401
1 Tada(TADA)/KRW
4.67635896
1 Tada(TADA)/PHP
0.19117826
1 Tada(TADA)/EGP
￡E.0.16232307
1 Tada(TADA)/BRL
R$0.0181818
1 Tada(TADA)/CAD
C$0.00464646
1 Tada(TADA)/BDT
0.40845077
1 Tada(TADA)/NGN
5.15619013
1 Tada(TADA)/UAH
0.13875407
1 Tada(TADA)/VES
Bs0.454545
1 Tada(TADA)/CLP
$3.239054
1 Tada(TADA)/PKR
Rs0.95299568
1 Tada(TADA)/KZT
1.82097461
1 Tada(TADA)/THB
฿0.10892245
1 Tada(TADA)/TWD
NT$0.10111101
1 Tada(TADA)/AED
د.إ0.01235689
1 Tada(TADA)/CHF
Fr0.0026936
1 Tada(TADA)/HKD
HK$0.02632994
1 Tada(TADA)/AMD
֏1.2875408
1 Tada(TADA)/MAD
.د.م0.03026933
1 Tada(TADA)/MXN
$0.06299657
1 Tada(TADA)/PLN
0.01222221
1 Tada(TADA)/RON
лв0.01454544
1 Tada(TADA)/SEK
kr0.03212118
1 Tada(TADA)/BGN
лв0.00562289
1 Tada(TADA)/HUF
Ft1.13632883
1 Tada(TADA)/CZK
0.0703703
1 Tada(TADA)/KWD
د.ك0.001023568
1 Tada(TADA)/ILS
0.01134679
1 Tada(TADA)/NOK
kr0.03420872
1 Tada(TADA)/NZD
$0.00565656

Tada ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Tada võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Tada ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Tada kohta

Kui palju on Tada (TADA) tänapäeval väärt?
Reaalajas TADA hind USD on 0.003367 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune TADA/USD hind?
Praegune hind TADA/USD on $ 0.003367. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Tada turukapitalisatsioon?
TADA turukapitalisatsioon on $ 2.31M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on TADA ringlev varu?
TADA ringlev varu on 685.77M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim TADA (ATH) hind?
TADA saavutab ATH hinna summas 0.48655235282912385 USD.
Mis oli kõigi aegade TADA madalaim (ATL) hind?
TADA nägi ATL hinda summas 0.00290250556270203 USD.
Milline on TADA kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine TADA kauplemismaht on $ 36.73K USD.
Kas TADA sel aastal kõrgemale ka suundub?
TADA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake TADA hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 05:29:46 (UTC+8)

Tada (TADA) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

TADA/USD kalkulaator

Summa

TADA
TADA
USD
USD

1 TADA = 0.003367 USD

Kauplemine: TADA

TADAUSDT
$0.003367
$0.003367$0.003367
-2.48%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu