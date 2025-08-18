Tada (TADA) reaalajas hind on $ 0.003367. Viimase 24 tunni jooksul TADA kaubeldud madalaim $ 0.003351 ja kõrgeim $ 0.003483 näitab aktiivset turu volatiivsust. TADAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.48655235282912385 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00290250556270203.
Lüliajalise tootluse osas on TADA muutunud -0.51% viimase tunni jooksul, -2.48% 24 tunni vältel +1.41% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Tada (TADA) – turuteave
$ 2.31M
$ 36.73K
$ 3.37M
685.77M
1,000,000,000
1,000,000,000
68.57%
EGLD
Tada praegune turukapitalisatsioon on $ 2.31M$ 36.73K 24 tunnise kauplemismahuga. TADA ringlev varu on 685.77M, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 3.37M.
Tada (TADA) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Tada tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.00008598
-2.48%
30 päeva
$ -0.000192
-5.40%
60 päeva
$ -0.000865
-20.44%
90 päeva
$ -0.0018
-34.84%
Tada Hinnamuutus täna
Täna registreeris TADA muutuse $ -0.00008598 (-2.48%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Tada 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.000192 (-5.40%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Tada 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus TADA $ -0.000865 (-20.44%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Tada 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0018 (-34.84%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Ta-da is a revolutionary micro-tasking platform transforming how tasks are accomplished and rewarded. We strive to become the first decentralized and secure Web3 micro-tasking platform. Our goal is to disrupt multiple markets with a single solution. We are revolutionizing micro-tasking by emphasizing the high quality of tasks completed by our engaged community.
Tada hinna ennustus (USD)
Kui palju on Tada (TADA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Tada (TADA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Tada nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Tada (TADA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet TADA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
