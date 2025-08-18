Rohkem infot SYS

Syscoin hind(SYS)

1 SYS/USD reaalajas hind:

$0.04476
$0.04476$0.04476
-1.03%1D
USD
Syscoin (SYS) reaalajas hinnagraafik
Lehekülg viimati uuendatud: 2025-08-18 00:50:19 (UTC+8)

Syscoin (SYS) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.04295
$ 0.04295$ 0.04295
24 h madal
$ 0.04578
$ 0.04578$ 0.04578
24 h kõrge

$ 0.04295
$ 0.04295$ 0.04295

$ 0.04578
$ 0.04578$ 0.04578

$ 1.3084718542375575
$ 1.3084718542375575$ 1.3084718542375575

$ 0.000199166999664158
$ 0.000199166999664158$ 0.000199166999664158

-0.85%

-1.03%

-4.14%

-4.14%

Syscoin (SYS) reaalajas hind on $ 0.04476. Viimase 24 tunni jooksul SYS kaubeldud madalaim $ 0.04295 ja kõrgeim $ 0.04578 näitab aktiivset turu volatiivsust. SYSkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.3084718542375575 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000199166999664158.

Lüliajalise tootluse osas on SYS muutunud -0.85% viimase tunni jooksul, -1.03% 24 tunni vältel -4.14% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Syscoin (SYS) – turuteave

No.698

$ 37.09M
$ 37.09M$ 37.09M

$ 799.20K
$ 799.20K$ 799.20K

$ 37.09M
$ 37.09M$ 37.09M

828.56M
828.56M 828.56M

--
----

828,560,201.3801986
828,560,201.3801986 828,560,201.3801986

Syscoin praegune turukapitalisatsioon on $ 37.09M $ 799.20K 24 tunnise kauplemismahuga. SYS ringlev varu on 828.56M, mille koguvaru on 828560201.3801986. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

Syscoin (SYS) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Syscoin tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0004658-1.03%
30 päeva$ -0.00223-4.75%
60 päeva$ +0.01083+31.91%
90 päeva$ -0.00944-17.42%
Syscoin Hinnamuutus täna

Täna registreeris SYS muutuse $ -0.0004658 (-1.03%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Syscoin 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00223 (-4.75%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Syscoin 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus SYS $ +0.01083 (+31.91%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Syscoin 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00944 (-17.42%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Syscoin (SYS) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Syscoin hinnaajaloo lehte.

Mis on Syscoin (SYS)

Syscoin is a Proof-of-Work blockchain, merged-mined with Bitcoin. At its base it is a dual-layered blockchain: the core is the Syscoin blockchain itself, and running in tandem with it is an Ethereum Virtual Machine (EVM) layer called NEVM (Network-Enhanced Virtual Machine), which provides smart contract functionality.

Syscoin on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Syscoin investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida SYS panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Syscoin kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Syscoin ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Syscoin hinna ennustus (USD)

Kui palju on Syscoin (SYS) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Syscoin (SYS) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Syscoin nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Syscoin hinna ennustust kohe!

Syscoin (SYS) tokenoomika

Syscoin (SYS) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SYS tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Syscoin (SYS) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Syscoin osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Syscoin osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

SYS kohalike valuutade suhtes

1 Syscoin(SYS)/VND
1,177.8594
1 Syscoin(SYS)/AUD
A$0.0680352
1 Syscoin(SYS)/GBP
0.0326748
1 Syscoin(SYS)/EUR
0.038046
1 Syscoin(SYS)/USD
$0.04476
1 Syscoin(SYS)/MYR
RM0.1884396
1 Syscoin(SYS)/TRY
1.8257604
1 Syscoin(SYS)/JPY
¥6.57972
1 Syscoin(SYS)/ARS
ARS$58.0541676
1 Syscoin(SYS)/RUB
3.5678196
1 Syscoin(SYS)/INR
3.9169476
1 Syscoin(SYS)/IDR
Rp721.9353828
1 Syscoin(SYS)/KRW
62.1662688
1 Syscoin(SYS)/PHP
2.531178
1 Syscoin(SYS)/EGP
￡E.2.1601176
1 Syscoin(SYS)/BRL
R$0.241704
1 Syscoin(SYS)/CAD
C$0.0617688
1 Syscoin(SYS)/BDT
5.4356544
1 Syscoin(SYS)/NGN
68.6502024
1 Syscoin(SYS)/UAH
1.8445596
1 Syscoin(SYS)/VES
Bs6.0426
1 Syscoin(SYS)/CLP
$43.14864
1 Syscoin(SYS)/PKR
Rs12.6796128
1 Syscoin(SYS)/KZT
24.2335116
1 Syscoin(SYS)/THB
฿1.445748
1 Syscoin(SYS)/TWD
NT$1.3441428
1 Syscoin(SYS)/AED
د.إ0.1642692
1 Syscoin(SYS)/CHF
Fr0.035808
1 Syscoin(SYS)/HKD
HK$0.3500232
1 Syscoin(SYS)/AMD
֏17.1099576
1 Syscoin(SYS)/MAD
.د.م0.4023924
1 Syscoin(SYS)/MXN
$0.8446212
1 Syscoin(SYS)/PLN
0.1629264
1 Syscoin(SYS)/RON
лв0.1933632
1 Syscoin(SYS)/SEK
kr0.427458
1 Syscoin(SYS)/BGN
лв0.0747492
1 Syscoin(SYS)/HUF
Ft15.110976
1 Syscoin(SYS)/CZK
0.935484
1 Syscoin(SYS)/KWD
د.ك0.0136518
1 Syscoin(SYS)/ILS
0.1508412
1 Syscoin(SYS)/NOK
kr0.4561044
1 Syscoin(SYS)/NZD
$0.0751968

Syscoin ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Syscoin võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Syscoin ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Syscoin kohta

Kui palju on Syscoin (SYS) tänapäeval väärt?
Reaalajas SYS hind USD on 0.04476 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune SYS/USD hind?
Praegune hind SYS/USD on $ 0.04476. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Syscoin turukapitalisatsioon?
SYS turukapitalisatsioon on $ 37.09M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on SYS ringlev varu?
SYS ringlev varu on 828.56M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim SYS (ATH) hind?
SYS saavutab ATH hinna summas 1.3084718542375575 USD.
Mis oli kõigi aegade SYS madalaim (ATL) hind?
SYS nägi ATL hinda summas 0.000199166999664158 USD.
Milline on SYS kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine SYS kauplemismaht on $ 799.20K USD.
Kas SYS sel aastal kõrgemale ka suundub?
SYS võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SYS hinna ennustust.
Syscoin (SYS) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

1 SYS = 0.04476 USD

