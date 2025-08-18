Syscoin (SYS) reaalajas hind on $ 0.04476. Viimase 24 tunni jooksul SYS kaubeldud madalaim $ 0.04295 ja kõrgeim $ 0.04578 näitab aktiivset turu volatiivsust. SYSkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.3084718542375575 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000199166999664158.
Lüliajalise tootluse osas on SYS muutunud -0.85% viimase tunni jooksul, -1.03% 24 tunni vältel -4.14% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Syscoin (SYS) – turuteave
No.698
$ 37.09M
$ 37.09M$ 37.09M
$ 799.20K
$ 799.20K$ 799.20K
$ 37.09M
$ 37.09M$ 37.09M
828.56M
828.56M 828.56M
--
----
828,560,201.3801986
828,560,201.3801986 828,560,201.3801986
SYS
Syscoin praegune turukapitalisatsioon on $ 37.09M$ 799.20K 24 tunnise kauplemismahuga. SYS ringlev varu on 828.56M, mille koguvaru on 828560201.3801986. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
Syscoin (SYS) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Syscoin tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.0004658
-1.03%
30 päeva
$ -0.00223
-4.75%
60 päeva
$ +0.01083
+31.91%
90 päeva
$ -0.00944
-17.42%
Syscoin Hinnamuutus täna
Täna registreeris SYS muutuse $ -0.0004658 (-1.03%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Syscoin 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00223 (-4.75%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Syscoin 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus SYS $ +0.01083 (+31.91%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Syscoin 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00944 (-17.42%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Syscoin (SYS) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Syscoin is a Proof-of-Work blockchain, merged-mined with Bitcoin. At its base it is a dual-layered blockchain: the core is the Syscoin blockchain itself, and running in tandem with it is an Ethereum Virtual Machine (EVM) layer called NEVM (Network-Enhanced Virtual Machine), which provides smart contract functionality.
Syscoin on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Syscoin investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida SYS panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Syscoin kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Syscoin ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Syscoin hinna ennustus (USD)
Kui palju on Syscoin (SYS) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Syscoin (SYS) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Syscoin nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Syscoin (SYS) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SYS tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Syscoin (SYS) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Syscoin osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Syscoin osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.