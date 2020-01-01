Syscoin (SYS) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Syscoin (SYS) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Syscoin (SYS) teave Syscoin is a Proof-of-Work blockchain, merged-mined with Bitcoin. At its base it is a dual-layered blockchain: the core is the Syscoin blockchain itself, and running in tandem with it is an Ethereum Virtual Machine (EVM) layer called NEVM (Network-Enhanced Virtual Machine), which provides smart contract functionality. Ametlik veebisait: http://syscoin.org Valge raamat: https://syscoin.org/research-whitepapers Plokiahela Explorer: https://explorer.syscoin.org Ostke SYS kohe!

Syscoin (SYS) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Syscoin (SYS) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 35.79M $ 35.79M $ 35.79M Koguvaru: $ 831.98M $ 831.98M $ 831.98M Ringlev varu: $ 831.98M $ 831.98M $ 831.98M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 35.79M $ 35.79M $ 35.79M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.7001 $ 0.7001 $ 0.7001 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000199166999664158 $ 0.000199166999664158 $ 0.000199166999664158 Praegune hind: $ 0.04302 $ 0.04302 $ 0.04302 Lisateave Syscoin (SYS) hinna kohta

Syscoin (SYS) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Syscoin (SYS) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate SYS tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: SYS tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate SYS tokeni tokenoomikat, avastage SYS tokeni reaalajas hinda!

Syscoin (SYS) hinna ajalugu SYS hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage SYS hinna ajalugu kohe!

