Stakestone (STO) reaalajas hind on $ 0.09578. Viimase 24 tunni jooksul STO kaubeldud madalaim $ 0.09315 ja kõrgeim $ 0.09757 näitab aktiivset turu volatiivsust. STOkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.2152416126425082 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.05273459706092496.
Lüliajalise tootluse osas on STO muutunud -0.40% viimase tunni jooksul, -1.44% 24 tunni vältel +0.74% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Stakestone (STO) – turuteave
Stakestone praegune turukapitalisatsioon on $ 21.58M$ 234.02K 24 tunnise kauplemismahuga. STO ringlev varu on 225.33M, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 95.78M.
Stakestone (STO) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Stakestone tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.0013998
-1.44%
30 päeva
$ +0.00948
+10.98%
60 päeva
$ +0.02506
+35.43%
90 päeva
$ -0.01503
-13.57%
Stakestone Hinnamuutus täna
Täna registreeris STO muutuse $ -0.0013998 (-1.44%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Stakestone 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.00948 (+10.98%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Stakestone 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus STO $ +0.02506 (+35.43%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Stakestone 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.01503 (-13.57%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Stakestone (STO) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
StakeStone is a decentralized liquidity infrastructure protocol designed to enhance staking and liquidity distribution across blockchain networks. Our innovative solutions for staking assets like ETH, BTC, enabling efficient liquidity redistribution while offering users optimized returns.
Stakestone on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Stakestone investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida STO panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Stakestone kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Stakestone ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Stakestone hinna ennustus (USD)
Kui palju on Stakestone (STO) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Stakestone (STO) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Stakestone nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Stakestone (STO) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet STO tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Stakestone (STO) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Stakestone osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Stakestone osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
