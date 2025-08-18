Serum (SRM) reaalajas hind on $ 0.01276. Viimase 24 tunni jooksul SRM kaubeldud madalaim $ 0.0127 ja kõrgeim $ 0.01357 näitab aktiivset turu volatiivsust. SRMkõigi aegade kõrgeim hind on $ 13.72061656 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.008542735231380561.
Lüliajalise tootluse osas on SRM muutunud +0.23% viimase tunni jooksul, -1.77% 24 tunni vältel -13.14% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Serum (SRM) – turuteave
No.1597
$ 3.36M
$ 57.28K
$ 13.94M
263.24M
1,092,844,982
ETH
Serum praegune turukapitalisatsioon on $ 3.36M$ 57.28K 24 tunnise kauplemismahuga. SRM ringlev varu on 263.24M, mille koguvaru on 1092844982. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
Serum (SRM) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Serum tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.0002297
-1.77%
30 päeva
$ -0.00151
-10.59%
60 päeva
$ -0.00113
-8.14%
90 päeva
$ -0.00349
-21.48%
Serum Hinnamuutus täna
Täna registreeris SRM muutuse $ -0.0002297 (-1.77%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Serum 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00151 (-10.59%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Serum 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus SRM $ -0.00113 (-8.14%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Serum 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00349 (-21.48%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Serum (SRM) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
"Serum is a decentralized exchange and an ecosystem that brings high speed and low transaction costs to decentralized finance. It is permissionless and is built on the Solana blockchain.
Serum was created to eliminate the vulnerabilities in the current DeFi space that exist due to incomplete decentralization. It is claimed to be fully decentralized and runs on a non-custodial exchange with cross-chain trading support and no know your customer (KYC) requirements"
Serum on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Serum investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida SRM panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Serum kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Serum ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Serum hinna ennustus (USD)
Kui palju on Serum (SRM) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Serum (SRM) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Serum nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Serum (SRM) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SRM tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Serum (SRM) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Serum osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Serum osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.