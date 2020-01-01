Serum (SRM) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Serum (SRM) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Serum (SRM) teave "Serum is a decentralized exchange and an ecosystem that brings high speed and low transaction costs to decentralized finance. It is permissionless and is built on the Solana blockchain. Serum was created to eliminate the vulnerabilities in the current DeFi space that exist due to incomplete decentralization. It is claimed to be fully decentralized and runs on a non-custodial exchange with cross-chain trading support and no know your customer (KYC) requirements" Ametlik veebisait: https://portal.projectserum.com/ Valge raamat: https://docs.projectserum.com/ Plokiahela Explorer: https://solscan.io/token/SRMuApVNdxXokk5GT7XD5cUUgXMBCoAz2LHeuAoKWRt Ostke SRM kohe!

Serum (SRM) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Serum (SRM) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 3.12M $ 3.12M $ 3.12M Koguvaru: $ 1.09B $ 1.09B $ 1.09B Ringlev varu: $ 263.24M $ 263.24M $ 263.24M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 12.97M $ 12.97M $ 12.97M Kõigi aegade kõrgeim: $ 13.6943 $ 13.6943 $ 13.6943 Kõigi aegade madalaim: $ 0.008542735231380561 $ 0.008542735231380561 $ 0.008542735231380561 Praegune hind: $ 0.01187 $ 0.01187 $ 0.01187 Lisateave Serum (SRM) hinna kohta

Serum (SRM) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Serum (SRM) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate SRM tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: SRM tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate SRM tokeni tokenoomikat, avastage SRM tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust SRM Kas olete huvitatud Serum (SRM) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid SRM ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas SRM MEXC-ist osta!

Serum (SRM) hinna ajalugu SRM hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage SRM hinna ajalugu kohe!

SRM – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu SRM võiks suunduda? Meie SRM hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake SRM tokeni hinna ennustust kohe!

