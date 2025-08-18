Rohkem infot SOPH

SOPH Hinnainfo

SOPH Valge raamat

SOPH Ametlik veebisait

SOPH Tokenoomika

SOPH Hinnaprognoos

SOPH Ajalugu

SOPH – ostujuhend

SOPH-usaldusraha valuutakonverter

SOPH Hetketurg

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

SOPH logo

SOPH hind(SOPH)

1 SOPH/USD reaalajas hind:

$0.03756
$0.03756$0.03756
-0.15%1D
USD
SOPH (SOPH) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 00:46:55 (UTC+8)

SOPH (SOPH) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.03627
$ 0.03627$ 0.03627
24 h madal
$ 0.03785
$ 0.03785$ 0.03785
24 h kõrge

$ 0.03627
$ 0.03627$ 0.03627

$ 0.03785
$ 0.03785$ 0.03785

$ 0.11047734182580787
$ 0.11047734182580787$ 0.11047734182580787

$ 0.03017011875716066
$ 0.03017011875716066$ 0.03017011875716066

+0.02%

-0.15%

-10.23%

-10.23%

SOPH (SOPH) reaalajas hind on $ 0.03756. Viimase 24 tunni jooksul SOPH kaubeldud madalaim $ 0.03627 ja kõrgeim $ 0.03785 näitab aktiivset turu volatiivsust. SOPHkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.11047734182580787 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.03017011875716066.

Lüliajalise tootluse osas on SOPH muutunud +0.02% viimase tunni jooksul, -0.15% 24 tunni vältel -10.23% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

SOPH (SOPH) – turuteave

No.455

$ 75.12M
$ 75.12M$ 75.12M

$ 641.57K
$ 641.57K$ 641.57K

$ 375.60M
$ 375.60M$ 375.60M

2.00B
2.00B 2.00B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

20.00%

SOPHON

SOPH praegune turukapitalisatsioon on $ 75.12M $ 641.57K 24 tunnise kauplemismahuga. SOPH ringlev varu on 2.00B, mille koguvaru on 10000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 375.60M.

SOPH (SOPH) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse SOPH tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0000564-0.15%
30 päeva$ +0.00286+8.24%
60 päeva$ -0.00237-5.94%
90 päeva$ +0.02756+275.60%
SOPH Hinnamuutus täna

Täna registreeris SOPH muutuse $ -0.0000564 (-0.15%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

SOPH 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.00286 (+8.24%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

SOPH 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus SOPH $ -0.00237 (-5.94%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

SOPH 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.02756 (+275.60%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada SOPH (SOPH) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe SOPH hinnaajaloo lehte.

Mis on SOPH (SOPH)

Sophon is a consumer-focused entertainment blockchain built using the ZK Stack that partners with applications across multiple sectors - including gaming, artificial intelligence, gambling and alternative applications like ticketing, social and DePin, to create the ultimate user experience onchain.

SOPH on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie SOPH investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida SOPH panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse SOPH kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie SOPH ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

SOPH hinna ennustus (USD)

Kui palju on SOPH (SOPH) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie SOPH (SOPH) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida SOPH nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake SOPH hinna ennustust kohe!

SOPH (SOPH) tokenoomika

SOPH (SOPH) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SOPH tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

SOPH (SOPH) ostujuhend

Kas otsite, kuidas SOPH osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust SOPH osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

SOPH kohalike valuutade suhtes

1 SOPH(SOPH)/VND
988.3914
1 SOPH(SOPH)/AUD
A$0.0570912
1 SOPH(SOPH)/GBP
0.0274188
1 SOPH(SOPH)/EUR
0.031926
1 SOPH(SOPH)/USD
$0.03756
1 SOPH(SOPH)/MYR
RM0.1581276
1 SOPH(SOPH)/TRY
1.5320724
1 SOPH(SOPH)/JPY
¥5.52132
1 SOPH(SOPH)/ARS
ARS$48.7156956
1 SOPH(SOPH)/RUB
2.9939076
1 SOPH(SOPH)/INR
3.2868756
1 SOPH(SOPH)/IDR
Rp605.8063668
1 SOPH(SOPH)/KRW
52.1663328
1 SOPH(SOPH)/PHP
2.124018
1 SOPH(SOPH)/EGP
￡E.1.8126456
1 SOPH(SOPH)/BRL
R$0.202824
1 SOPH(SOPH)/CAD
C$0.0518328
1 SOPH(SOPH)/BDT
4.5612864
1 SOPH(SOPH)/NGN
57.6072744
1 SOPH(SOPH)/UAH
1.5478476
1 SOPH(SOPH)/VES
Bs5.0706
1 SOPH(SOPH)/CLP
$36.20784
1 SOPH(SOPH)/PKR
Rs10.6399968
1 SOPH(SOPH)/KZT
20.3353596
1 SOPH(SOPH)/THB
฿1.213188
1 SOPH(SOPH)/TWD
NT$1.1279268
1 SOPH(SOPH)/AED
د.إ0.1378452
1 SOPH(SOPH)/CHF
Fr0.030048
1 SOPH(SOPH)/HKD
HK$0.2937192
1 SOPH(SOPH)/AMD
֏14.3576856
1 SOPH(SOPH)/MAD
.د.م0.3376644
1 SOPH(SOPH)/MXN
$0.7087572
1 SOPH(SOPH)/PLN
0.1367184
1 SOPH(SOPH)/RON
лв0.1622592
1 SOPH(SOPH)/SEK
kr0.358698
1 SOPH(SOPH)/BGN
лв0.0627252
1 SOPH(SOPH)/HUF
Ft12.680256
1 SOPH(SOPH)/CZK
0.785004
1 SOPH(SOPH)/KWD
د.ك0.0114558
1 SOPH(SOPH)/ILS
0.1265772
1 SOPH(SOPH)/NOK
kr0.3827364
1 SOPH(SOPH)/NZD
$0.0631008

SOPH ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest SOPH võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse SOPH ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse SOPH kohta

Kui palju on SOPH (SOPH) tänapäeval väärt?
Reaalajas SOPH hind USD on 0.03756 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune SOPH/USD hind?
Praegune hind SOPH/USD on $ 0.03756. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on SOPH turukapitalisatsioon?
SOPH turukapitalisatsioon on $ 75.12M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on SOPH ringlev varu?
SOPH ringlev varu on 2.00B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim SOPH (ATH) hind?
SOPH saavutab ATH hinna summas 0.11047734182580787 USD.
Mis oli kõigi aegade SOPH madalaim (ATL) hind?
SOPH nägi ATL hinda summas 0.03017011875716066 USD.
Milline on SOPH kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine SOPH kauplemismaht on $ 641.57K USD.
Kas SOPH sel aastal kõrgemale ka suundub?
SOPH võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SOPH hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 00:46:55 (UTC+8)

SOPH (SOPH) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

SOPH/USD kalkulaator

Summa

SOPH
SOPH
USD
USD

1 SOPH = 0.03756 USD

Kauplemine: SOPH

SOPHUSDC
$0.03759
$0.03759$0.03759
-0.18%
SOPHUSDT
$0.03756
$0.03756$0.03756
-0.21%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu