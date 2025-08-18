SOPH (SOPH) reaalajas hind on $ 0.03756. Viimase 24 tunni jooksul SOPH kaubeldud madalaim $ 0.03627 ja kõrgeim $ 0.03785 näitab aktiivset turu volatiivsust. SOPHkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.11047734182580787 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.03017011875716066.
Lüliajalise tootluse osas on SOPH muutunud +0.02% viimase tunni jooksul, -0.15% 24 tunni vältel -10.23% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
SOPH (SOPH) – turuteave
No.455
$ 75.12M
$ 641.57K
$ 375.60M
2.00B
10,000,000,000
10,000,000,000
20.00%
SOPHON
SOPH praegune turukapitalisatsioon on $ 75.12M$ 641.57K 24 tunnise kauplemismahuga. SOPH ringlev varu on 2.00B, mille koguvaru on 10000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 375.60M.
SOPH (SOPH) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse SOPH tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.0000564
-0.15%
30 päeva
$ +0.00286
+8.24%
60 päeva
$ -0.00237
-5.94%
90 päeva
$ +0.02756
+275.60%
SOPH Hinnamuutus täna
Täna registreeris SOPH muutuse $ -0.0000564 (-0.15%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
SOPH 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.00286 (+8.24%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
SOPH 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus SOPH $ -0.00237 (-5.94%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
SOPH 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.02756 (+275.60%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada SOPH (SOPH) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Sophon is a consumer-focused entertainment blockchain built using the ZK Stack that partners with applications across multiple sectors - including gaming, artificial intelligence, gambling and alternative applications like ticketing, social and DePin, to create the ultimate user experience onchain.
SOPH on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie SOPH investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida SOPH panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse SOPH kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie SOPH ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
SOPH hinna ennustus (USD)
Kui palju on SOPH (SOPH) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie SOPH (SOPH) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida SOPH nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
SOPH (SOPH) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SOPH tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
SOPH (SOPH) ostujuhend
Kas otsite, kuidas SOPH osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust SOPH osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.