Sophon is a consumer-focused entertainment blockchain built using the ZK Stack that partners with applications across multiple sectors - including gaming, artificial intelligence, gambling and alternative applications like ticketing, social and DePin, to create the ultimate user experience onchain.

KohtNo.509

Turulagi$0.00

Täielikult lahjendatud turukapital$0.00

Turuosa%

Kauplemismaht/turukapital (24H)0.49%

Ringlev varu2,000,000,000

Maksimaalne varu10,000,000,000

Koguvaru10,000,000,000

Ringluse määr0.2%

Väljaandmise kuupäev--

Hind, millega vara esmakordselt välja anti--

Kõigi aegade kõrgeim0.11047734182580787,2025-05-28

Madalaim hind0.027881578432504012,2025-09-01

Avalik plokiahelSOPHON

Sektor

Sotsiaalmeedia

Loading...