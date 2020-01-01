SOPH (SOPH) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi SOPH (SOPH) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

SOPH (SOPH) teave Sophon is a consumer-focused entertainment blockchain built using the ZK Stack that partners with applications across multiple sectors - including gaming, artificial intelligence, gambling and alternative applications like ticketing, social and DePin, to create the ultimate user experience onchain. Ametlik veebisait: https://sophon.xyz Valge raamat: https://docs.sophon.xyz Plokiahela Explorer: https://sophscan.xyz/token/0x000000000000000000000000000000000000800a Ostke SOPH kohe!

SOPH (SOPH) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage SOPH (SOPH) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 66.28M $ 66.28M $ 66.28M Koguvaru: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Ringlev varu: $ 2.00B $ 2.00B $ 2.00B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 331.40M $ 331.40M $ 331.40M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.10508 $ 0.10508 $ 0.10508 Kõigi aegade madalaim: $ 0.03017011875716066 $ 0.03017011875716066 $ 0.03017011875716066 Praegune hind: $ 0.03314 $ 0.03314 $ 0.03314 Lisateave SOPH (SOPH) hinna kohta

SOPH (SOPH) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud SOPH (SOPH) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate SOPH tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: SOPH tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate SOPH tokeni tokenoomikat, avastage SOPH tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust SOPH Kas olete huvitatud SOPH (SOPH) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid SOPH ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas SOPH MEXC-ist osta!

SOPH (SOPH) hinna ajalugu SOPH hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage SOPH hinna ajalugu kohe!

SOPH – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu SOPH võiks suunduda? Meie SOPH hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake SOPH tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!