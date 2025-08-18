StatusNetwork (SNT) reaalajas hind on $ 0.02798. Viimase 24 tunni jooksul SNT kaubeldud madalaim $ 0.02763 ja kõrgeim $ 0.02812 näitab aktiivset turu volatiivsust. SNTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.675944983959198 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00619645271405.
Lüliajalise tootluse osas on SNT muutunud -0.29% viimase tunni jooksul, -0.42% 24 tunni vältel -2.07% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
StatusNetwork (SNT) – turuteave
No.306
$ 134.15M
$ 58.58K
$ 190.40M
4.79B
--
6,804,870,174.878168
2017-06-29 00:00:00
$ 0.0366
ETH
StatusNetwork praegune turukapitalisatsioon on $ 134.15M$ 58.58K 24 tunnise kauplemismahuga. SNT ringlev varu on 4.79B, mille koguvaru on 6804870174.878168. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
StatusNetwork (SNT) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse StatusNetwork tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.000118
-0.42%
30 päeva
$ -0.00436
-13.49%
60 päeva
$ -0.02189
-43.90%
90 päeva
$ +0.00036
+1.30%
StatusNetwork Hinnamuutus täna
Täna registreeris SNT muutuse $ -0.000118 (-0.42%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
StatusNetwork 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00436 (-13.49%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
StatusNetwork 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus SNT $ -0.02189 (-43.90%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
StatusNetwork 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.00036 (+1.30%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada StatusNetwork (SNT) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Status is an open source messaging platform and mobile interface to interact with decentralized applications that run on the Ethereum Network. SNT is a utility network token for Status, the first ever mobile Ethereum client built entirely on peer-to-peer technologies.
StatusNetwork on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie StatusNetwork investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida SNT panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse StatusNetwork kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie StatusNetwork ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
StatusNetwork hinna ennustus (USD)
Kui palju on StatusNetwork (SNT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie StatusNetwork (SNT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida StatusNetwork nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
StatusNetwork (SNT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SNT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
StatusNetwork (SNT) ostujuhend
Kas otsite, kuidas StatusNetwork osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust StatusNetwork osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.