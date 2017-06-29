StatusNetwork (SNT) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi StatusNetwork (SNT) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

StatusNetwork (SNT) teave Status is an open source messaging platform and mobile interface to interact with decentralized applications that run on the Ethereum Network. SNT is a utility network token for Status, the first ever mobile Ethereum client built entirely on peer-to-peer technologies. Ametlik veebisait: http://status.im/ Valge raamat: https://status.im/whitepaper.pdf Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/StatusNetwork Ostke SNT kohe!

StatusNetwork (SNT) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage StatusNetwork (SNT) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 126.57M $ 126.57M $ 126.57M Koguvaru: $ 6.80B $ 6.80B $ 6.80B Ringlev varu: $ 4.79B $ 4.79B $ 4.79B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 179.65M $ 179.65M $ 179.65M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.5099 $ 0.5099 $ 0.5099 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00619645271405 $ 0.00619645271405 $ 0.00619645271405 Praegune hind: $ 0.0264 $ 0.0264 $ 0.0264 Lisateave StatusNetwork (SNT) hinna kohta

StatusNetwork (SNT) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud StatusNetwork (SNT) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate SNT tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: SNT tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate SNT tokeni tokenoomikat, avastage SNT tokeni reaalajas hinda!

